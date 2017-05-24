Jean-Michel Aulas: "Fenerbahçe'nin teklifi Valbuena'yı cezbetti"

Geçiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Valbuena ile anlaşmaya vardığı haberleri yer almıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Lyon Kulübü Başkanı Aulas, Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, "Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme, Lyon'un Valbuena'ya öneremeyeceği bir sözleşme. Fenerbahçe'nin teklifi onu cezbetti" açıklamasını yaptı.

HER KONUDA ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dış basında yer alan haberlerde, Valbuena'nın yüksek maaşının başkan Aulas'ı zorladığı, Aulas'ın tek amacının Valbuena'nın maaşını düşürmek olduğu iddia edilmiş, Türkiye'den ise Fenerbahçe'nin onu istediği ve tarafların her konuda anlaştığı kaydedilmişti.

Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu kişisel Instagram hesabından Fenerbahçe'nin resmi hesabı ile Moussa Sow'un hesabını takibe aldı.