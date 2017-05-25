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FUTBOL

Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:54:26

  • 1 Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
    1 | 13

    UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi.

  • 2 Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
    2 | 13

    Ajax sahaya Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald, Schöne, Klaassen, Ziyech, Traore, Younes, Dolberg 11'i ile çıktı. 

  • 3 Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
    3 | 13

    Manchester United ise Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Herrera, Mata, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan ve Rashford ile kupayı kazanmak için mücadele etti.

  • 4 Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
    4 | 13

    Ajax ile Manchester United kulüpleri, Pazartesi günü Manchester'da gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren 22 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

  • 5 Ajax: 0 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
    5 | 13

    Maça Manchester United çok hızlı başladı. İlk dakikada Pogba'nın şutu dışarı giderken, 3'te ise Rashford'ın vuruşu savunmadan geri geldi. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Son 10 yılın açık ara en sıkıcı finaliydi.
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