UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda ekibi Ajax ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi.
Ajax sahaya Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald, Schöne, Klaassen, Ziyech, Traore, Younes, Dolberg 11'i ile çıktı.
Manchester United ise Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Herrera, Mata, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan ve Rashford ile kupayı kazanmak için mücadele etti.
Ajax ile Manchester United kulüpleri, Pazartesi günü Manchester'da gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren 22 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Maça Manchester United çok hızlı başladı. İlk dakikada Pogba'nın şutu dışarı giderken, 3'te ise Rashford'ın vuruşu savunmadan geri geldi.