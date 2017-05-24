Todor Veselinovic son yolcuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Veselinovic'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Turan Sofuoğlu, Hakan Tecimer, Şenol Ustaömer, Nurettin Yıldız ve Serdar Şenkaya da katıldı.

Törene katılan Fenerbahçeli eski futbolcular, üzerinde Veselinovic'in fotoğrafının bulunduğu "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişörtler giydi.

Rıdvan Dilmen, "Toza" lakaplı Veselinovic'in Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde önemli başarılara ve rekorlara imza attığını belirterek, futbolcularla kurduğu bağların kulüpten ayrıldıktan sonra dahi kopmadığını söyledi.

Dilmen, Veselinovic'in her zaman Fenerbahçe'yi çok sevdiğini kaydederek, sarı-lacivertli takım şampiyon olduğunda ikamet ettiği Atina'dan İstanbul'a gelip kutlamalara katıldığını ifade etti.

Veselinovic'in eşi Vukica ise Fenerbahçeli eski futbolcuların cenaze törenine katılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Onları çok seviyorum. Buraya gelmeleri beni mutlu etti. Bunu asla unutmayacağım" dedi.

ESKİ KULÜBÜNDE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Veselinovic'in futbolculuk kariyerine başladığı Vojvodina Kulübünde de tören düzenlendi.

Törende konuşan kulüp yöneticisi Dusan Vlaovic, Veselinovic'in büyük bir futbolcu ve teknik direktör olmasının yanı sıra büyük bir insan olduğu vurgularken, "Veselinovic, kulübümüzün en değerli eserlerinden biri" diye konuştu.

Veselinovic'in yakın arkadaşı Vladimir Miskovic, Todor Veselinovic'in "doğanın bir hediyesi" olduğunu kaydederek, "1960'lı yıllarda Viyana'da, Macar futbolcu Ferenc Puskas ile tanışmıştım. Ona, Yugoslavya'nın en iyi futbolcusunun kim olduğunu sordum. 'Milos Milutinovic ve Todor Veselinovic.' cevabını verdi. Onun fikri son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

Miskovic, Veselinovic'in insanları, insanların da Veselinovic'i sevdiğini belirterek, "Bir insan iki kez ölür. İlki biyolojik saati durup da biyolojik ölümü gerçekleştiğinde, ikincisi ise unutulduğunda. Veselinovic, yaptıklarıyla unutulmayacak izler bıraktı" şeklinde konuştu.

103 GOLLÜ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜYDÜ

1930 yılında Novi Sad'da doğan Veselinovic, Fenerbahçe'nin tarihe geçen 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettiği şampiyonluğun mimarı oldu.

Futbolculuk döneminde Yugoslavya'nın en önemli golcülerinden olan "Toza" lakaplı Veselinovic, Kolombiya Milli Takımı, Yugoslavya Milli Takımı, Yunanistan temsilcisi Olympiakos gibi ekiplerde de görev yaptı.

Kariyerini sonlandırdıktan sonra Atina'ya yerleşen Veselinovic, 18 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.