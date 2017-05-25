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FUTBOL

Fenerbahçe'den çifte bomba!..

25 Mayıs 2017 Perşembe, 01:19:24

  • 1 Fenerbahçe'den çifte bomba!..
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    Hayal kırıklığıyla bitmek üzere olan sezonun son günlerinde Fenerbahçe önümüzdeki yılın transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... 

  • 2 Fenerbahçe'den çifte bomba!..
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım’ın, “Mayıs ayında transferler bitecek” şeklindeki açıklamasının ardından Sarı-Lacivertliler’de son derece hareketli günler yaşanıyor.

  • 3 Fenerbahçe'den çifte bomba!..
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    Geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda özellikle orta alanda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çeken Fenerbahçe’nin de ilk hedefi bu mevki... 

  • 4 Fenerbahçe'den çifte bomba!..
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    Bunun için de Lyon’un yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena listenin başındaydı.

  • 5 Fenerbahçe'den çifte bomba!..
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    Ancak Lyon ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödenmek istenmiyordu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    allah aşkına düzgün transfer yapın artık ya
  • Misafir 9 dakika önce
    valbuena mı? 2018 2019 şampiyon BEŞİKTAŞ
  • Misafir 30 dakika önce
    klüplerin vergi borclarini ödemeyip milyonluk futbolcu transfer etmeleri yasaklanmali
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