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Kiralık olarak kadroya katılması düşünülen Perez’in transferinde başta sıkıntı çıkartan Arsenal yönetimi yumuşadı ve oyuncusunun gitmesine yeşil ışık yaktı. Şu anda her iki kulüp arasında yoğun bir görüşme trafiği var.