Hayal kırıklığıyla bitmek üzere olan sezonun son günlerinde Fenerbahçe önümüzdeki yılın transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım’ın, “Mayıs ayında transferler bitecek” şeklindeki açıklamasının ardından Sarı-Lacivertliler’de son derece hareketli günler yaşanıyor.
Geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda özellikle orta alanda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çeken Fenerbahçe’nin de ilk hedefi bu mevki...
Bunun için de Lyon’un yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena listenin başındaydı.
Ancak Lyon ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödenmek istenmiyordu.