ÖNE ÇIKANLAR
Ersun Yanal
FUTBOL

Ersun Yanal: "Fenerbahçe'yi yen geçmişi sil"

Fenerbahçe maçlarının camia için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Ersun Yanal, “Trabzonspor ezeli rakibi karşısında kazanmak için her şeyini ortaya koyacaktır. Fenerbahçe'yi yenersek geçmişin tüm izlerini sileriz” diyerek öğrencilerini motive ediyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:46:32 Güncelleme: 12:00:37

Son 4 haftada yaşanan 9 puan kaybının can sıktığı Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe maçının önemine vurgu yaptı. Önlerinde sezonun son büyük maçının kaldığını belirten Yanal, şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe maçları camiamız için çok özel bir anlam taşıdığının farkındayız. Bu maçta alınacak galibiyetinin son 4 haftadaki takım üzerindeki olumsuz izleri silmek için iyi bir fırsat olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Trabzonspor ezeli rakibi karşısında kazanmak için son düdüğe kadar her şeyini ortaya koyacaktır. Umuyorum ki her şey istediğimiz gibi olacaktır. Fenerbahçe yenersek geçmişin izlerini sileriz. Bunu da başarabiliriz.”

‘AVRUPA’SIZ OLMAZ’
“Şu an 50 puanımız var ve 6. sıradayız. Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarını kazandığımızda bana göre Avrupa’ya yolculuğumuzu başlayacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Trabzonspor Avrupa’sız olmaz, bunu kimse kafasından çıkartmasın.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
BASKETBOL

Obradovic'ten tarihi rest!
Fenerbahçe'den çifte bomba!..
FUTBOL

F.Bahçe'den çifte bomba!..
Galatasaray'a adanmış bir asır: Ali Tanrıyar
FUTBOL

Galatasaray'a adanmış bir asır: Ali Tanrıyar