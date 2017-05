Ersun Yanal: "Fenerbahçe'yi yen geçmişi sil"

Son 4 haftada yaşanan 9 puan kaybının can sıktığı Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe maçının önemine vurgu yaptı. Önlerinde sezonun son büyük maçının kaldığını belirten Yanal, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe maçları camiamız için çok özel bir anlam taşıdığının farkındayız. Bu maçta alınacak galibiyetinin son 4 haftadaki takım üzerindeki olumsuz izleri silmek için iyi bir fırsat olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Trabzonspor ezeli rakibi karşısında kazanmak için son düdüğe kadar her şeyini ortaya koyacaktır. Umuyorum ki her şey istediğimiz gibi olacaktır. Fenerbahçe yenersek geçmişin izlerini sileriz. Bunu da başarabiliriz.”

‘AVRUPA’SIZ OLMAZ’

“Şu an 50 puanımız var ve 6. sıradayız. Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarını kazandığımızda bana göre Avrupa’ya yolculuğumuzu başlayacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Trabzonspor Avrupa’sız olmaz, bunu kimse kafasından çıkartmasın.”