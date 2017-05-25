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Emre Belözoğlu
FUTBOL

Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade veriyor!

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon genişliyor. Soruşturma kapsamında Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in ifadesi alınıyor. İlerleyen saatlerde de ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu da ifade verecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:10:41 Güncelleme: 14:10:42

Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon kapsamında Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da ifade vereceği belirtildi. 

OZAN TUFAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    adamlarınki kaçakçılık değil aslında avrupada piyasaya sürülüp türkiyeye daha gelmemiş modelleri alıp getiriyorlar o modeller resmi olarak türkiyeye kayıt edilemediğinden kaçak sayılıyor...
  • Misafir 53 dakika önce
    wwaay be adamlar yillik milyon dolarlar kazaniyor hala kacakcikik besibdeler toprak doyursun gozunuzu halkimiz asgari utretle gecinirken siz sadece haftalik mac basi 40.50 bin dolar euro aliyorsunuz utanir adam
  • Misafir 53 dakika önce
    Emre belozoglu hakkettiği cezayı inşallah alırsın seni turkiyede barindirmasinlar
  • Misafir 54 dakika önce
    nerede kirli işler var Belözoğlu orada
  • Misafir 55 dakika önce
    ulan dünyanın parasını kazanıyorsunuz hala gözünüz kaçak göçekte
  • Misafir 56 dakika önce
    ŞİKECİLERİN TAMAMI BU OLAYDA İFADE VERİYOR.. NE İŞTİR. KUMPASTIR KUMPAS. FETÖ YAPMIŞTIR. ADAMLAR AK KAŞIK.
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