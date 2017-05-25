Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon kapsamında Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da ifade vereceği belirtildi.
OZAN TUFAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.
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Misafir 5 dakika önceadamlarınki kaçakçılık değil aslında avrupada piyasaya sürülüp türkiyeye daha gelmemiş modelleri alıp getiriyorlar o modeller resmi olarak türkiyeye kayıt edilemediğinden kaçak sayılıyor...00
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Misafir 53 dakika öncewwaay be adamlar yillik milyon dolarlar kazaniyor hala kacakcikik besibdeler toprak doyursun gozunuzu halkimiz asgari utretle gecinirken siz sadece haftalik mac basi 40.50 bin dolar euro aliyorsunuz utanir adam210
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Misafir 53 dakika önceEmre belozoglu hakkettiği cezayı inşallah alırsın seni turkiyede barindirmasinlar153
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Misafir 54 dakika öncenerede kirli işler var Belözoğlu orada183
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Misafir 55 dakika önceulan dünyanın parasını kazanıyorsunuz hala gözünüz kaçak göçekte150
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Misafir 56 dakika önceŞİKECİLERİN TAMAMI BU OLAYDA İFADE VERİYOR.. NE İŞTİR. KUMPASTIR KUMPAS. FETÖ YAPMIŞTIR. ADAMLAR AK KAŞIK.126