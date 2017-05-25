Yurda kaçak yollarla lüks araç soktuğu belirlenen şebekeye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon kapsamında Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen 'müşteki' sıfatıyla ifade veriyor.



Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda geçtiğimiz gün de Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da ifade vereceği belirtildi.

OZAN TUFAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.