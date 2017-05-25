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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Ali Palabıyık'ın!..

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:16:38 Güncelleme: 13:49:20

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Barış Şimşek

18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık

28 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Bülent Birincioğlu

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

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