ÖNE ÇIKANLAR
Francesco Totti, Roma
FUTBOL

Francesco Totti, Roma'ya veda ediyor!

İtalyanlar'ın efsane futbolcusu Francesco Totti, Genoa maçıyla birlikte Roma'ya veda ediyor. Efsane ismin kariyerine nerede ve hangi kulüpte devam edeceği bilinmiyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:59:15 Güncelleme: 15:02:07

1992-1993 yılında Roma'da futbol hayatına başlayan Totti, Seri A'nın 38. hafta maçında Roma ile Genoa arasında oynanacak mücadele de aynı zamanda taraftarı da olduğu Roma Kulübü'ne veda ediyor.

"Genoa maçında son kez Roma formasını giyiyorum" diyerek sözlerine başlayan Totti, "Bu renklerin benim için ne anlam ifade ettiğini birkaç kelime ile anlatmam imkansız. Futbol benim için bir tutku ve kendimi durduramıyorum. Pazartesi gününden itibaren Roma'dan ayrılacağım ve yeni bir maceraya hazırım" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bologna: 0 - Roma: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Roma seriyi sürdürüyor!
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade veriyor!
FUTBOL

Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade veriyor!
Günün transfer iddiaları!.. (25.05.2017)
FUTBOL

Süper Lig'de yılın takası!..