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Ricardo Quaresma, Portekiz
FUTBOL

Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'na çağrıldı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:55:02 Güncelleme: 16:00:20

Deneyimli futbolcu, Portekiz'in Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacağı özel maçın yanı sıra, Letonya ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması ve FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna çağrıldı.

Portekiz, 3 Haziran Cumartesi günü özel maçta Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak, 9 Haziran Cuma günü ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı ayrıca, 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika, Rusya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

Teknik direktör Fernando Santos, Quaresma'nın yanı sıra aday kadroya şu futbolcuları davet etti:

Kaleci: Beto (Sporting Lizbon), Jose Sa (Porto), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Luis Nani (Valencia)

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