West Ham United, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Gökhan Töre'nin siyah-beyazlılara yeniden döndüğünü resmen açıkladı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 23 dakika öncekıral geri döndü00
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Misafir 24 dakika önceDoğru yerdesin töre.ziplama baska yerlere00
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Misafir 27 dakika öncegüzel.. ilk transferimiz tamam00
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Misafir 30 dakika öncesilahla birliktemi döndü30
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Misafir 33 dakika öncehoşgeldin cocuk evine00
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