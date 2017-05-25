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Gökhan Töre
FUTBOL

West Ham United, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı

Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre'nin Siyah Beyazlılar'a döndüğünü resmen açıkladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:24:39 Güncelleme: 17:07:50

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Gökhan Töre'nin siyah-beyazlılara yeniden döndüğünü resmen açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 23 dakika önce
    kıral geri döndü
  • Misafir 24 dakika önce
    Doğru yerdesin töre.ziplama baska yerlere
  • Misafir 27 dakika önce
    güzel.. ilk transferimiz tamam
  • Misafir 30 dakika önce
    silahla birliktemi döndü
  • Misafir 33 dakika önce
    hoşgeldin cocuk evine
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