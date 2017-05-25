RB Leipzig'ten Bruma'ya çılgın teklif!

Bundesliga'da sezonun en çok dikkat çeken ekibi olan RB Leipzig, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Leipzig CEO'su Mintzlaff, Bruma için başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların 18 milyon milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Bruma, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 10 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

Bundesliga'yı 2. sırada tamamlayan RB Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.