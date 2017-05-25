ÖNE ÇIKANLAR
Bruma Galatasaray
FUTBOL

RB Leipzig'ten Bruma'ya çılgın teklif!

Bundesliga'yı 2. sırada bitiren RB Leipzig, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'ya transfer teklifini yaptı. Alman ekibi genç futbolcuya yıllık 6 milyon Euro önerdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:34:37 Güncelleme: 18:44:17

Bundesliga'da sezonun en çok dikkat çeken ekibi olan RB Leipzig, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Leipzig CEO'su Mintzlaff, Bruma için başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların 18 milyon milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Bruma, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 10 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

Bundesliga'yı 2. sırada tamamlayan RB Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım için kararını verdi!
FUTBOL

Aziz Yıldırım için karar verildi!
West Ham United, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı
FUTBOL

Resmen açıklandı! Gökhan Töre...
Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade verdi!
FUTBOL

Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade verdi!