GİRESUNSPOR: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 3



TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Yarı final ilk maçında Giresunspor ile Eskişehirspor, 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Giresunspor, 21. dakikada Dimitriadis'le öne geçti. Eskişehirspor'un cevabı gecikmedi. Konuk ekipte Dorukhan, 28. dakikada ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla takımına beraberliği getirdi. İlk yarının sonlarına gelinirken konuk ekip bu kez öne geçti. 41. dakikada Bruno Mezenga, kafa golüyle kırmızı-siyahlılara sevinç yaşattı. İlk yarının sonucunu ise 45. dakikada Berkan söyledi. Gelişen atakta etkili bir bindirme yapan sağ bek, kendisinin ilk takımının 2. golünü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı 2-2 bitti.

İkinci yarının ortalarına gelirken Giresunspor bir kez daha öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özgür Can Özcan, yaptığı tek dokunuşla Giresunspor'un 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 63. dakikasında Bruno Mezenga yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Erkan Zengin hata yapmadı ve takımına beraberliği getiren golü atmış oldu.

Mücadelenin rövanşı 29 Mayıs'ta Eskişehir'de oynanacak.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEM: Hüseyin Göçek

GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan (Dk. 73 Tomic), Dodo (Dk. 68 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (Dk. 73 Kayacan Erdoğan), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Akaminko), Dorukhan Toköz (Dk. 83 Ramazan Övüç), Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ofoedu, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga

GOLLER: Dk. 22 Dimitriadis, Dk. 45 Berkan Yıldırım, Dk. 59 Özgür Can Özcan, (Giresunspor), Dk. 28 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Bruno, Dk. 64 Erkan Zengin (penaltıdan) (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Dimitriadis, Dk. 51 Dodo, Dk. 62 Özgür Yılmaz, Dk. 66 Berkan Yıldırım, Dk. 90+5 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 57 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 70 Uğur İnceman, Dk. 90+5 Kayacan Erdoğan(Eskişehirspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

22. dakikada Giresunspor öne geçti. Sağ kanattan Recep Aydın'ın ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Dimitriadis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Dorukhan Tökez'in uzaktan şutuna kaleci Eser Altın müdahale edemeyince top ağlarla buluştu:1-1

41. dakikada Eskişehirspor bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Bruno Mezenga kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

45. dakikada ev sahibi takım maçta dengeyi sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya Özgür Can Özcan kafa vurdu, kaleci Boffin'in kurtardığı topu Berkan Yıldırım tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

59. dakikada Giresunspor tekrar öne geçti. Dimitriadis'in ceza sahası içine attığı ara pasında topla buluşan Özgür Can Özcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

64. dakikada Eskişehirspor beraberliği yakaladı. Bruno Mezenaga'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kulandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3

Mücadele, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.