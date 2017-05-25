Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun bitmesinde son iki haftaya girilirken 60 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 50 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Fenerbahçe, bu maçtan iyi sonuçla ayrılarak puan kaybetmek istemiyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında mücadele edecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak

TRABZONSPOR SON DERBİYİ KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı sezonun son derbisini kazanmak istiyor. Bordo-mavililer son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe müsabakasını kazanmak için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor galibiyete kenetlendi. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, 20 yıldır dış sahada yenemediği ezeli rakibini mağlup ederek, sezonun son derbisini kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF RÖVANŞI ALMAK

Trabzonspor, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu sezon Galatasaray ile oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazanırken, Beşiktaş karşısında ise oynadığı iki maçta 2-1 ve 4-3'lük mağlubiyetler aldı. Trabzonspor evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye ise 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.





YANAL, OYUNCULARINA GALİBİYET AŞILIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında oyuncularına galibiyeti aşılıyor. Bordo-mavililerin dış sahada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı kötü istatistiğinin bulunması nedeniyle, takımın üzerinden bunun etkilerini atmaya çalışan deneyimli teknik adam, oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek motivasyon arttırıcı konuşmalar yapıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavililerde Ersun Yanal, antrenmanlarda futbolcuların neşeli olması içinde elinden geleni yapıyor.

TRABZONSPOR'DA DEPLASMAN YENİLGİSİ YAŞAMADILAR

Spor Toto Süper Lig'de 27 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak için çıkacak Trabzonspor'da, ara transferde kadroya dahil olan futbolcular, yeni takımlarında dış saha yenilgisi yaşamadı.

Bordo-mavililerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega, Süper Lig'in ikinci bölümündeki 8 deplasman maçında yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken, Atiker Konyaspor ve Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla çıktığı ligdeki 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan topladı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmeme serisini Adanaspor beraberliği ile yakalarken, Fenerbahçe deplasmanında mağlup olmaması halinde bu sezonu geride bırakacak.

Karadeniz ekibinde ara transferde kadroya dahil edilen futbolcular, Fenerbahçe'ye mağlup olunmaması durumunda sezonu dış saha yenilgisi yaşamadan tamamlamış olacak.