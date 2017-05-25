Göztepe: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

GÖZTEPE: 2 - BOLUSPOR: 0



Spor Toto Süper Lig için mücadele edilen TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Göztepe, evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mehmet Umut Nayir kaydetti. 23 yaşındaki santfror, bu sezonki gol sayısını 20'ye çıkarmış oldu.

39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta altıpasa güzel bir koşu yapan Umut, yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve ilk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda son çeyrek dilimine girilirken Umut bir kez daha sahne aldı ve kaleci Melih ile kaldığı karşı karşıya pozisyonda yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Alpaslan Dedeş, Asım Yusuf Öz

GÖZTEPE: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Leo, Canberk Dilaver, Halil Akbunar (Dk. 90 Sandro), Gosso (Dk. 44 Lokman Gör), Sebgefia, Tayfur Bingöl, Umut Nayir (Dk. 85 Murat Akın), Jahovic

BOLUSPOR: Melih Ağa, Fatih Nurullah Turan, Alim Öztürk, Ramazan Sal, Cengiz Umut Meraş, Akabueze, Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 80 Abdulkadir Özdemir), Guido Koçer (Dk. 80 Musa Sinan Yılmazer), Andre Santos, Poepon

GOLLER: 39 ve 73 Umut Nayir (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Ramazan Sal, Dk. 56 Özgür İleri, Dk. 90+2 Andre Santos (Boluspor), Dk. 37 Emre Can Coşkun, Dk. 46 Jahovic (Göztepe)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Andre Santos´un pasında topla buluşan Özgür, ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak kaleci Günay´ın kontrolünde yandan auta çıktı.

19. dakikada Canberk´in pasında ceza alanı dışından topu kaleye gönderen Segbefia´nın şutunu kaleci Melih iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

21. dakikada Tayfur´un arapasında Jahovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Melih yine gole izin vermedi.

37. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Andre Santos´la verkaca giren Akabueze ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.

39. dakikada Göztepe golü buldu. Sağdan Tanju´nun ortaladığı topa Umut altıpas üzerinden kafayı vurdu: 1-0.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Poepon´un ceza yayı üzerinden çektiği şut Emrecan´a çarpıp kornere çıktı.

59. dakikada Tanju´dan kaptığı topla Göztepe kalesine yönelen Andre Santos sol çaprazdan şutunu çekti. İyi yer tutan Günay mutlak golü önledi.

66. dakikada Özgür ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Günay´ın bakışları arasında yandan oyun alanını terk etti.

71. dakikada soldan Halil ortaladı, Tayfur´un gelişine şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Göztepe farkı 2´ye çıkardı. Jahovic´in pasında kaleci Melih ile karşı karşıya kalan Umut plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Jahovic´in yerden vuruşunda kaleci Melih topu köşeden aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligin son haftasında oynanan Manisaspor maçının ilk 11'inde sadece 1 değişiklik yaptı. O müsabakada cezası nedeniyle oynayamayan Andre Santos, Göztepe karşısında Musa Sinan Yılmazer'in yerine forma şansı buldu.

Göztepe karşısında gol bulamayan Boluspor, normal sezonda 7 karşılaşmada gol atamamıştı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da takip ettiği müsabakada protokol tribünü tamamen doldu. Maçı 250'si Bolusporlu olmak üzere 5 bin 253 seyirci izledi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Mayıs'ta oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

TFF 1. Lig play-off yarı final karşılaşmasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya geliyor. İzmirliler büyük ilgi gösterdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu´nun yanı sıra Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Yeni İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü Nüammer Uslu ve çok sayıda milletvekili tribünde yer aldı.

Göztepeli ünlü tiyatro oyuncusu da Rıza Kocaoğlu Bolu maçında yine sahnedeydi. Göztepe´nin kritik maçlarında tribündeki yerini alan Rıza Kocaoğlu maç öncesinde sete çıkarak taraftarları coşturdu. Göztepeli taraftarlar da Boluspor karşılaşmasında Bornova Stadı´nı tıklım tıklım doldurdu. 5 bini aşkın sarı-kırmızılı futbolsever tribün şovlarıyla geceye renk attı. Yaklaşık 350 Bolusporlu futbolsever de kale arkalarından takımını destekledi.

Göztepeliler karşılaşma öncesi teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepeli taraftarlar konfeti şov yaptı. Ancak Hakem Bülent Yıldırım, zeminin temizlenmesini isterken, müsabaka 5 dakika geç başladı.



Göztepeli taraftarlar, 29 Mayıs Pazartesi günü Bolu´da oynanacak olan deplasman maçı biletlerini de tüketti. Bolu Atatürk Stadı´nda oynanacak olan zorlu maç için sarı-kırmızılı ekibe ev sahibi yönetim 428 kişilik kontenjan alınırken bu biletler de yarım saatte tükendi.

GÖZTEPE'DE SÜPER LİG PRİMİ BELLİ OLDU

En son 1998-199 yılında Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, Süper Lig yolunda tüm camia kenetlendi. Yılmaz Vural'ın yönetiminde hasreti bitireceklerine inanan camia oyuncuları maddi olarak da ödüllendirmeye hazırlanıyor. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması durumunda takıma 350 bin TL prim vereceğini duyurdu.