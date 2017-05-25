Göztepe - Boluspor

GÖZTEPE: 2 - BOLUSPOR: 0 (39', 73' Umut)

(İkinci yarı oynanıyor...)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk karşılaşmasında Yılmaz vural'ın çalıştırdığı Göztepe, Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Boluspor'u ağırlıyor.

GÖZTEPE: Günay, Emre Can, Schwechlen, Tanju, Canberk, Gosso, Segbefia, Halil, Tayfur, Umut, Jahovic

YEDEKLER: Göktuğ, Lokman, Gençer, Emre, Kobakhidze, Sinan, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural

BOLUSPOR: Melih, Alim, Ramazan, Fatih, Umut, Özgür, Guido Koçer, Andre Santos, Emre, Poepon, Bentley

YEDEKLER: Sabri, Renato, Hakan, Abdülkadir, Musa Sinan, Burak, Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

SAAT: 21:30

HAKEM: Bülent Yıldırım

STAT: Bornova İlçe

YAYIN: TRT Spor

MAÇTAN NOTLAR

TFF 1. Lig play-off yarı final karşılaşmasında Göztepe ile Boluspor karşı karşıya geliyor. İzmirliler büyük ilgi gösterdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu´nun yanı sıra Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Yeni İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü Nüammer Uslu ve çok sayıda milletvekili tribünde yer aldı.

Göztepeli ünlü tiyatro oyuncusu da Rıza Kocaoğlu Bolu maçında yine sahnedeydi. Göztepe´nin kritik maçlarında tribündeki yerini alan Rıza Kocaoğlu maç öncesinde sete çıkarak taraftarları coşturdu. Göztepeli taraftarlar da Boluspor karşılaşmasında Bornova Stadı´nı tıklım tıklım doldurdu. 5 bini aşkın sarı-kırmızılı futbolsever tribün şovlarıyla geceye renk attı. Yaklaşık 350 Bolusporlu futbolsever de kale arkalarından takımını destekledi.

Göztepeliler karşılaşma öncesi teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepeli taraftarlar konfeti şov yaptı. Ancak Hakem Bülent Yıldırım, zeminin temizlenmesini isterken, müsabaka 5 dakika geç başladı.



Göztepeli taraftarlar, 29 Mayıs Pazartesi günü Bolu´da oynanacak olan deplasman maçı biletlerini de tüketti. Bolu Atatürk Stadı´nda oynanacak olan zorlu maç için sarı-kırmızılı ekibe ev sahibi yönetim 428 kişilik kontenjan alınırken bu biletler de yarım saatte tükendi. Rövanş maçı yine aynı saatte 21.30´da oynanacak.

BOLUSPOR TARAFTARLARINDAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Boluspor'da hakem konusunda endişe yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu zorlu karşılaşmaya Bülent Yıldırım'ın atandığını duyurdu, Bolu camiası ve taraftar grupları adeta karara isyan etti. Bülent Yıldırım, iki takımın ligde oynadığı maçta tartışmalı kararlar vermiş, Göztepe maçı 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE'DE SÜPER LİG PRİMİ BELLİ OLDU

En son 1998-199 yılında Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, Süper Lig yolunda tüm camia kenetlendi. Yılmaz Vural'ın yönetiminde hasreti bitireceklerine inanan camia oyuncuları maddi olarak da ödüllendirmeye hazırlanıyor. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması durumunda takıma 350 bin TL prim vereceğini duyurdu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasındaki son 10 maçta Boluspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Son 10 maçın 6'sını Boluspor kazanırken, 3'ünü Göztepe kazandı. 1 maçta ise rakipler yenişemedi.

Boluspor 2 - 1 Göztepe

Göztepe 0 - 1 Boluspor

Boluspor 0 - 1 Göztepe

Boluspor 3 - 0 Göztepe

Göztepe 1 - 2 Boluspor

Boluspor 1 - 2 Göztepe

Göztepe 0 - 0 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Göztepe

Göztepe 1 - 0 Boluspor

Boluspor 1 - 0 Göztepe