Cenk Ergün Bruma'nın transferiyle ilgili konuştu

Sarı-kırmızılı futbolcu Bruma hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında Cenk Ergün açıklamalarda bulundu. İHA'da yer alan habere göre Ergün, Bruma'ya RB Leipzig dışında başka kulüplerin ilgisinin olduğunu söyleyerek, "Bruma'yla Leipzig dahil olmak üzere başka kulüplerin de ilgisi var. Bugün öyle bir görüşme olmadı. Bruma'nın da ilgilerden bilgisi ve haberi de var. Şu anda bir seviyeye gelmiş görüşme yok. Biz oyuncumuzu satmak istemediğimiz için belirlediğimiz bir bonservis ücreti de yok" diye konuştu.

Gomis ile Galatasaray'ın görüşme yapıp yapmadığıyla alakalı soruya Cenk Ergün, "İsimlerden bağımsız görüştüğümüz oyuncular var. İşler gerçekleşene kadar olan ya da olmayanlar ile ilgili bir yorum yapmayayım. Olduğu zaman seve seve konuşuruz" açıklamasını yaptı.

Öncelikli pozisyon belirlemediklerini söyleyen başarılı futbol adamı, "Forvette de eksiğimiz var. Zaten pozisyon olacak oyuncu eksiğimiz var. Sezon sonunda da Podolski aramızdan ayrılıyor. Matematiksel olarak da bir eksiğimiz var" dedi.

Hakan Balta'nın sözleşmesinin bittiğine değinen Ergün, "Aurelien Chedjou'nun sözleşmesi bitiyor ve kendisiyle bir konuşmamız olmadı. İstediği kulüple tabii ki görüşebilir bu en doğal hakkı. Son maçlar belli olsun net şekilde konuşabiliriz" diye konuştu.