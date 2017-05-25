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Manchester City 4 futbolcusuyla yollarını ayırıyor

Manchester City, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna ve Willy Caballero'nun sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 21:55:26 Güncelleme: 21:58:18

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy, 31 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas, 34 yaşındaki Fransız sağ bek Bacary Sagna ve 35 yaşındaki Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun, sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak.

Sezona, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde büyük umutlarla başlayan ancak ligi 3. sırada bitiren Manchester City, daha önce de 32 yaşındaki Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.

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