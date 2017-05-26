Yılmaz Vural: Bu takım Süper Lig'e çıkacak!

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum." dedi.

Vural, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, 9 pozisyon buldukları müsabakada rakiplerine 2 pozisyon imkanı tanıdıklarını kaydetti. Müsabakanın ikinci yarısında Umut'la buldukları golle oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdiklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Gosso'nun arka adalesindeki sorunu çözemiyoruz. Orta sahada çok alternatifimiz yok. Murat da sakatlıktan çıktı, o mevkide Lokman çaba gösterdi, görevini yapmaya çalıştı. Mücadeleci bir müsabaka, 2-0 önde bitirdik. Maçın birinci devresi bitti, 2-0 önde bitirdik. Çok büyük bir avantaj, avantajı korumak için ona özel bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir noktada form yakaladık. Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum. Eşi enderi zor bulunan bir taraftarımız var, Süper Lig'i renklendirmek adına Göztepe'nin orada olması gerekiyor."

BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise istemedikleri ve beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Son haftalarda oynadıkları oyunun kendilerini ümitlendirdiğini kaydeden Çapa, "Ama ilk devre gereğinden fazla stres yapmamız nedeniyle kendi oyunumuzdan uzak kaldık. Göztepe taraftarıyla daha coşkulu oynadı. Ona rağmen ilk devre iki tane çok net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı istediğimiz gibi oynadık." dedi.

Çapa, defansif oyuncuların hücumu düşündüğü dönemde ikinci golü kalelerinde gördüklerini belirterek, "Biz halen bu turu geçeceğimizden ümitliyiz. İç sahada kendi taraftarımızın önünde oynayacağız, galip geleceğimize inanıyorum. İnşallah pazartesi günü ilk devre yaptığımız hataları yapmayız. Zaten golü bulduktan sonra maçı ahengi değişecektir." diye konuştu.

Maç içinde verilen veya verilmeyen sarı kartların olduğunu kaydeden Çapa, "Bugün hakem, çok mu maç kötü, kesinlikle değil. Siz de biliyorsunuz buradaki maçı aynı hakem yönetmişti. O müsabakada verilmeyen net penaltımız vardı. Bülent hoca bana göre çok kötü maç yönetmedi. Ancak bu karşılaşma için daha sağlıklı bir karar olabilirdi." ifadelerini kullandı.