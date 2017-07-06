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FUTBOL

Pepe'nin Beşiktaş'a transferi dünya basınında

Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!

05 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:17:22

  • 1 Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!
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    Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe’nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun Paris Saint-Germain ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.

     

  • 2 Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!
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    ESPN'in iddiasına göre; Beşiktaş'tan önce Paris Saint-Germain ile görüşen Pepe, Fransız kulübünden ilk onbirde oynama garantisiyle birlikte 2 yıllık kontrat istedi.

  • 3 Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!
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    Yapılan görüşmelerde Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye onbir garantisini veremeyeceğini takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlerin olduğunu belirtti.

  • 4 Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!
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    Bununla birlikte ESPN'in haberinde Paris Saint-Germain'in Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.

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  • 5 Pepe'nin Beşiktaş'a transferinin yankıları sürüyor!
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    PEPE TRANSFERİNİ BÖYLE GÖRDÜLER

    Dünya basını, "Pepe" lakaplı 34 yaşındaki savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın Beşiktaş'a transferine geniş yer ayırdı.

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YORUMLAR 34
  • Misafir
    Misafir
    Bruno Alves fenere geldiğinde 33 yaşındaydı. Drogba galatasaraya geldiğinde 35 yaşındaydı ve 37 yaşında Çin'e transfer oldu. Yıldız diye havaalanında karşıladıkları korner direği Valbuena, Pepe'den sadece ve sadece 6,5 ay küçük. Eto'o 36 yaşında ve hala oynuyor. Biliyoruz renkliler içinizdeki gazı ama yapacak bir şey yok!.. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'tır !!!
  • Misafir
    Misafir
    85'lik aragonez'i teknik direktör yapanlar pepe'ye yaşlı demiyor mu, gülesim geliyor.
  • Misafir
    Misafir
    çok iyi reklam.çok iyi transfer.çok iyi bir defans lakin,bence büyük kulüplerde oynamayı kestiremedi artık gözüne.adam 34 yaşında 30 felan hadi eyvallah.beşiktaş çıtayı yükseltti.verilen para ise fazla abartılı.gomis e laf ediyorlardı.dalga geçiyorlardı.gomis ligin içinden geçecek bu sezon.
  • Misafir
    Misafir
    TÜRKİYEMİZE GÜZEL YURDUMUZA HOŞGELDİN P E P E
  • Misafir
    Misafir
    TÜRKİYEYİ TERCİH ETMESİ BİLE TAKTİRE ŞAYAN BEYLER....LİGİMİZ İCİN IYI BİR REKLAM.....BÖYLE KENDİNİ İSBAT ETMİŞ FUTBOLCUAR HERTAKIMDA OLSA BİZ FUTBOLSEVERLER İÇİN BİR KEYIF.......
  • Misafir
    Misafir
    KISKANANLAR ÇATLASIN.........
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
    Pepe yaptığı reklamla parasını çoktan çıkardı. Renkliler yine kaliteyi Beşiktaş la izleyeceksiniz bu sene
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:58
    Fotoya bakın adam yaşlı ayakta duramıyor:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
    Alemin gözü yaşlı Pepe artık Beşiktaşlı
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:25
    çocuklar çok üzüldü. TRT de bedava oynuyordu.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:48
    Metrobüste görsem yer veririm:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:48
    İett, yaşlılar için ücretsiz taşıma kartı olan istanbul karttan pepe nin de yararlanacağını açıkladı.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:48
    Adam Dünya basınında konuşuluyor.Adama İtalya ve Fransadan teklifler var ama yok sırf fanatiklik yapacaklar ya kötüleyin.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:26
    Teknik direktör olarak alacaklardı.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:33
    35 yaşındaki adamımı kıskanmışlar zuhahahahahah
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:17
    "yaş 35 yolun yarısı eder, dante gibi ortasındayız ömrün" diyen bir futbolcunun geldiği takımı, fransızlar neyini kıskanmış anlamadım..??..
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:01
    soa iç geçer daha rahat hazmedersin
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
    Defansta Pepe ortada sergen ileride Mansız:) Kesin Ş.Ligi bizim.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
    Gelecek sezon Pepe survivor a katılacakmış.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:24
    SORVİVORU ÇOK TAKİP EDİYOR ARKADAŞ HERALDE FENERİN TEK TEMSİL NOKTASI ORASI KALDI ZATEN :)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:54
    ooo Pepe yanına da Sergen i aldık mı final oynarız:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:54
    Meteoroloji sıcak havalarda, çocukların ve Pepe nin dışarı çıkmamamsı gerektiğini vurguladı:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:50
    Pepe ve Velbuana için lig Ekime ertelendi. Zira Ağustos ayı yaşlılar için riskli. Tebrikler TFF.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:49
    Vebuana yaşlı ise Pepe, dede:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:49
    Velbuana bile hem yaş olarak hem boy olarak Pepe nin yarısı:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:48
    Bayramlarda PEPE yi ziyaret edin. Yaşlıları ziyaret etmek sevaptır:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:48
    BJK den TRT ye yılın çalımı. Pepe BJK de.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
    TRT de bedava oynayan Pepe ye BJK 40 trilyon vermiş:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
    TRT'de Pepe'nin gençlik hali var izleyin:) Türkçe biliyormuş:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
    Bakalım TRT Pepe mi daha çok rating alacak BJK li Pepe mi:) rating savaşları:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:45
    En çok Türk emekliler kıskandı. Adamın emekli maaaşı yıllık 14 Trilyon. 2 yılda Toplamda 41 trilyon alacak:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:44
    Real Madrid emekli olan adama 40 tirilyon verir mi? Fikret Orman verdi.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:43
    Avrupa liginin huzurevi BJK:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:43
    Çok kıskanmışlar:)
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