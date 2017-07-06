Pepe'nin Beşiktaş'a transferi dünya basınında

05 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:17:22 | Güncelleme: 06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:10:44
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Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe’nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun Paris Saint-Germain ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.
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ESPN'in iddiasına göre; Beşiktaş'tan önce Paris Saint-Germain ile görüşen Pepe, Fransız kulübünden ilk onbirde oynama garantisiyle birlikte 2 yıllık kontrat istedi.
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Yapılan görüşmelerde Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye onbir garantisini veremeyeceğini takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlerin olduğunu belirtti.
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Bununla birlikte ESPN'in haberinde Paris Saint-Germain'in Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.
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PEPE TRANSFERİNİ BÖYLE GÖRDÜLER
Dünya basını, "Pepe" lakaplı 34 yaşındaki savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın Beşiktaş'a transferine geniş yer ayırdı.
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Marca gazetesi, "Pepe, Beşiktaş ile imzaladı" başlığı altında verdiği haberde şu ifadeleri kullandı:
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"Portekizli futbolcu, dün yeni kulübünün formasını giydi. Türkiye'de geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan takımda gelecek iki sezon forma giyecek Pepe'nin sözleşmesini üçüncü yıla uzatma opsiyonu da olacak.
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"Sezon başına 4,5 milyon euro alacak olan Pepe, aynı zamanda hedeflerin tutturulması halinde önemli primlere de sahip olacak."
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Pepe'nin Beşiktaş ile yaptığı sözleşmeden "tam bir memnuniyet duyduğunu" ifade eden İspanyol gazetesi şu yorumda bulundu:
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"Portekizli futbolcu, Real Madrid'den layık olduğunu düşündüğü teklifi alamamasının ardından ayrılma kararı almasına neden olan sözleşmeyi Beşiktaş ile imzaladı."
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"Real Madrid'de 1 yıl daha oynamayı reddeden, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin getirdiği teklifleri kabul etmeyen Pepe, sonunda Beşiktaş'ta ve Türk liginde oynayacak."
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Marca, Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Pepe'yi kadroya çağırması için Şampiyonlar Ligi ve iyi bir ligde oynama taleplerinin deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a gitmesiyle karşılandığını ifade etti.
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El Pais gazetesi de "Beşiktaş, iki yıllığına Pepe'yi transfer etti" başlığını kullanarak şunları yazdı:
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"Real Madrid'de 10 sezon forma giyen 34 yaşındaki Pepe, geleceğini FIFA Konfederasyonlar Kupası sonunda belirledi."
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Futbolcuya yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, İtalya ve Fransa'dan aldığı tekliflere rağmen Beşiktaş'a gitme kararı alan Pepe, bir yıl uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık sözleşme karşılığında, sezon başına 4,5 milyon avro kazanacak." ifadesini kullandı.
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Portekiz spor gazetelerinden Abola, Ojogo ve Record da Pepe'nin Beşiktaş'a transfer olmasına geniş yer ayırdı.
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Ojogo, "Pepe, Beşiktaş ile milyonluk sözleşme imzalıyor." ifadesini başlığa çıkartırken, "Sezon başına 4,5 milyon avro alacak Pepe, hedeflerin tutturulması halinde 3 milyon avroluk prim daha kazanacak. Pepe, Beşiktaş'taki gelecek iki sezonunda 15 milyon avro kazanabilir." diye yazdı.
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Abola da Pepe'nin Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacağına vurgu yaptı.
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Pepe'nin Beşiktaş'a transferi Fransız basınında da yer aldı. Özellikle Portekizli yıldızın Fransız devi PSG yerine Beşiktaş'ı tercih etmesi sonucu L'equipe gazetesi şu ifadelere yer verdi:
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"Pepe Beşiktaş'ı Paris Saint Germain'e tercih etti" manşeti ile verdiği haberde, "Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Pepe, yeni bir şampiyonluk keşfetmeye gidiyor."
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Fransız Le Parisien gazetesi ise "Pepe'nin tercihi Beşiktaş" oldu manşetini attı.
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Le Figaro da Pepe'nin PSG'yi değilde Beşiktaş'ı tercih etmesini öne çıkararak "PSG'ye transferi ilan edilen Pepe Beşiktaş'ta" diye yazdı.
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İngiltere basınıda Pepe'nin Beşiktaş'a imza atmasına sessiz kalmadı. BBC "Portekizli defans Pepe Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu" manşetini attı.
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Mirror gazetesi ise "Beşiktaş, Pepe ile anlaştı" ifadelerini kullanırken, Pepe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verildi. Daily Mail gazetesi de "Real Madrid'den ayrılan Pepe Beşiktaş'a imza attı" diye yazdı.
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La Liga'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Bir efsane Türkiye'ye geliyor! Pepe, yeni döneminde sana iyi şanslar diliyoruz!" ifadesi kullanıldı.
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Almanların ünlü gazetesi Bild ise "Pepe, Beşiktaş'ta" manşetini attı.
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İspanyol Mundo Deportivo gazetesi Pepe'nin Beşiktaş formalı fotoğrafı ile birlikte, "Türk kulübü, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe ile resmi sözleşme imzaladı" diye yazdı.