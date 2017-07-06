Pepe'nin Beşiktaş'a transferi dünya basınında

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Ojogo, "Pepe, Beşiktaş ile milyonluk sözleşme imzalıyor." ifadesini başlığa çıkartırken, "Sezon başına 4,5 milyon avro alacak Pepe, hedeflerin tutturulması halinde 3 milyon avroluk prim daha kazanacak. Pepe, Beşiktaş'taki gelecek iki sezonunda 15 milyon avro kazanabilir." diye yazdı.