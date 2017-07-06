ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Sneijder'da son durum - Sneijder gidiyor mu? (Galatasaray'da günün transfer haberleri)

Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı

05 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:02:02

  • 1 Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
    1 | 22

    Önceki gün İstanbul’a gelen Wesley Sneijder ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki kritik toplantı dün gerçekleşti. Kendisinden kulüp bulması istenen Hollandalı oyuncu; yönetimden 1 yıllık ücretini, imza parasını ve bonservisini isteyince görüşmeler 2. toplantıya kaldı.

  • 2 Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
    2 | 22

    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Galatasaray'daki geleceğini belirlemek için önceki gün İstanbul’a gelen ve gece yarısı olmasına rağmen taraftarların coşkulu bir şekilde karşıladığı Wesley Sneijder, dün Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturdu. 

  • 3 Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
    3 | 22

    Hollandalı oyuncu; menajeri Guido Albers ve avukatı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in oteline gelirken kritik görüşmeye Özbek’in yanı sıra futbol direktörü Cenk Ergün ile kulüp avukatı Levent Polat da katıldı. 

  • 4 Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
    4 | 22

    İşte bu zirvede yaşananlar ve konuşulanlar...

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
    5 | 22

    5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücreti ve Tudor’la yaşadığı sorunlar nedeniyle Özbek, Wes’e kendisini takımda düşünmediklerini iletti. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 60
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:08
    Beşiktaş'a gel kral ol
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:57
    Snierder ićin saçma sapan yorumlar yapmışsınız.Takım geçen sene o kadar kötüye bile adam 5 gol atıp 18 asist yapmış.Daha ne yapsın? Asıl bu sene takımın ona ihtiyacı var.Tamam yönetim çok iyi transferler yaptı ama bu kararlarıyla her şeyi berbat ettiler bence.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:56
    kulüpler taraftarındır,başkanların değil biz bu adamı istiyoruz ve seviyoruz o bir dünya yıldızıdır.geldiği günden itibaren yaptığı hatalı transferleri düşündüğünüzde wesleye verilen yıllık ücret normaldir wesleyi eğer Tudor istemiyorsa acilen hoca gönderilmelidir
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:04
    sanki bedava top oynamış bedava gidecek para almadan göndermesinler versinler parasını gençlerle idman yapsın
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
    fener yıldırımdan cimbom dursundan milliler terimden kurtulamadı.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:11
    aynen
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:51
    sneijder görevini yaptı, 5 milyonluk olmasa da yaptı, duygusallığa yer yok, takımda sivrilik dik başlılığa gerek yok evet büyük oyuncusun ama galatasaray ın takım oyununa yenilenmeye ihtiyacı var, katkıların için teşekkürler güle güle huzursuzluk çıkartan tüm başlar kesilmeli, selçuğu da gönderin o da 4 alıyor 5+4 9milyona rahat 3 oyuncu daha alırız hiç değilse sağlam birinin bonservisini alırız
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:03
    Sneijder giderse türkiyede oynayamaz şartı koyulur kimse heveslenmesin
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:01
    Beşiktaş a hayırlı olsun,iyi bir yedek daha geldi
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:07
    BIRAKIN GİTSİN BU SAATTEN SONRA HAYIR GELMEZ
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:53
    wesley in takıma verdiği zarar açıkça ortadadır.havaalanına giden taraftar gerçek taraftar değildir.o 5 milyon euro alacaksın top oynamayacaksın miamide garsonluk yap.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:33
    bakıyorum da futbolu bitmiş bir ülkenin futbolcusuna ne kadar da sahip çıkan var. madem bu kadar iyi 2 sezondur bu adam sanki gs de oynamıyormuş gibi yorum yapılmış. bu ne birader soyulmuş tüyleri yoluk portakal istemiyorum ligimde.alacaksanız adam gibi adam alın para yok borç çok saçmalığına da son verin başkan ve öneticiler bağış yapsın takımlara yada avrupadaki gibi satın takımları
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:58
    Ne taraftar sevgisi kardesim gonderin gitsin kim takar wesleyi topmu oynuyor turkiyede bu kadar abarmayin gonderimesini
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:23
    sneijder istersen eğilip dönelim siz avrupalılar seversiniz birde türklere utanmaz yobaz diye hakir görürler ulan sizin yaptığınız yobazlık utanmazlık istediğine bak oynamadan 2 yıldır para al birde üstüne para daha iste
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:07
    sneijder 2 senedir top oynamıyor takım neyse oda aynı yıldız farkını göremiyoruz gs hagi degeldi ama her zaman farklıydı utanmadan 1 yıllık parayı ve imza parası ayruca bolservis istemiş oynamayıp ta aldığın paraya say
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:42
    galatasarayda kantini işletemeyecek adamlara kulüp emanet edilmiş 2 yıldır gelişen tek şek başkan ve sülalesinin maddi durumu ama ne bir muhalefet ne bir tepki divan kurulu kongre üyeleri hepimiz mal gibi izliyoruz...kulüp gün be gün eriyor..allah sonumuzu hayır etsin
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:35
    türkiye oyuncularını kendisinin yetiştirip dışarıdan futbolcu almasın daha ıyı olacak
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
    kulüp kaderine terk edilmiş durumda koca galatasaray kimlere kaldı yazık...
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:05
    galatasarayin arazisini satti babasinin parasi gibi harciyor. bir bitmedi gitti. sülalesini doldurdu galatasaray'a sevimsiz baskan
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:32
    aynen
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:36
    Oturup adam gibi konuşsunlar. Tudor Wesley Özbek. Bu sene adam gibi oynayacak dik başlılık yapmayacaksa kalsın. Sonuçta bu adam Wesley müthiş katkı sağlar, sağladıda. Bugün ilk kez Galatasaraya geliyor olsa yer yerinden oynar. Yeni oluşan takımda Wesley çok faydalı olur.Unutmamak gerekir ki bu sezonun sonunda dünya kupası var. Wesleyin son dünya kupası ve oynamak isiyor. Bu bizim açımızdan güzel bir durum. Ama kafasında bitirdiyse buna yapacak bişey yok, gitsin.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:28
    Sağ bek arıyorlar lines i görmüyorlar bunların gözleri kör sağa sola para saciyorlar
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:04
    Selçuk inan ı gönderin wesi degil!
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
    Millet tutturmuş Wesley de Wesley. Adam bildiğin takıma köstek oluyor. Dik baslilik yapıyor. Ne yazikki ayrılma vaktigeldi.ama bu istekleriyle olmaz. Verin parasini alın paf a bu ne kendini beğenmişlik. Gitmek istemiyorsa takımın başına geçen hocayı dinlemek zorunda.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:32
    galatasarayı seviyor senin gibi deyil
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:58
    come to Beşiktaş Wesley
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:54
    Göz boyayan, sonuca gitmeyen bir futbolu vardı. Faydadan çok zararı var. Aldığı parayı haketmiyor! Defolsun gitsin!
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:44
    bence gitmek isteyenin gs hiç bir faydası olmaz bırakın gisin
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:31
    Tudor sen git 2ci lige. Sneijderin yerine Ronaldo da olsaydi onu da kadro disi ederdin. Takım zaten çökmüş, sen ve başkanın bu yolda çok iyi çalışıyosunuz
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:24
    bonuslarla 6 buçuk milyon avro alıyor karşılığında ne veriyor devede kulak
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:20
    Fenerbahçe de iyi isler yapar
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:18
    Ne asistidurantoplari hepsini ben kullansambende gol kralı olurdum
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:12
    Beşiktaşa gel
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:54
    başakşehire gider.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:51
    Igor tudaor wesleji kadroda dusunmeme gibi bir luksu olamaz..igorr tudor gs seviyesinde bir antrenor degildir
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:44
    Beş maç sonra tudor başarısız oldu onu gönderdiniz o zaman ne olacak futbol takımı teknik direktöre göre hareket etmez o buğün var yarın yoktur yönetim hatası ve acizliğidir
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:38
    Çok yanlış yapılıyor seneydar kalmalı yoksa boservesiyle satilmali
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:16
    gitsin kardesim takimi bozuyor. fenere gelmez trabzona gitsin
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:14
    Tam beşiktaşın adamı be biçim oynar beşiktaşta
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:21
    ne biçim?
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:22
    b.jk nın parası mı var
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:11
    hasta gs lıyım. asist kralıymış kime karşı yaptı o asistleri .
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:03
    Bedelsiz olmaz. Dünya kupasında oynamak için formda olması gerekir onun içinde oynaması lazım yedek kalırsın deyin. Bir yıllık ücretini verin yedek kulübesinde oturtun. Koskoca Galatasaray bir menejerin ile oyuncunun oyuncağı olamaz. Reste rest ile karşılık verin.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 07:20
    Snijder dünya kupasında zaten oynamayacak ki
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:03
    versin 4,5 u fener alsın. canavar gibi takım oluruz. o galatasarayda o işi yaptıysa şimdiki feneri uçurur.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:55
    Yazıklar olsun transferler yapılmadan önce anam babam sinde canm diodunuz sineder giderse bizde yokuz
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:45
    Sneijder e saygım sonsuz ve kalmasını isterim fakat hocanın kurallarına uyarak takım içinde kendi başına devlet gibi durursa o zaman olmaz işte ben iki sezondur sanki takımın başında ayrı bi devlet gibi duruyormuş gibi görüyorum sizler ne dersiniz bilmem ama bence kağıt üzerinde kadromuz çokta kötü değildi demek ki takım içinde düzen bozan oyuncular vardı ve bunlar bence Wesley ve Sabri gibi oyunculardı bence yönetimin bu kararına saygı duyulmalo
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:42
    Diyorsun
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:39
    yazıklar olsun size gereksiz yönetim gereksiz hoca. Taraftarın gitmesini istemediği bir oyuncuyu siz nasıl yollarsınız bu kulübün sahibi siz değilsiniz taraftar!
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:36
    Güle güle yolu açık olsun.Ancak bonservis ücreti mutlaka alınmalı.Yok öyle üç köfte yirmibeşe:)
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:26
    Adam en kotu sezonunda asist krali oldu daha ne yapsin !!
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:16
    Hemen Fener alsın sneijderi beğenmiyolar bide takımın en iyisi yaşlı falan diyolar hagi kaç yaşında geldi buraya ? Hollanda milli takımının 10 numarasını umarım Fener kaçırmaz basın parayı alın bonserviside elinde görünüşe göre
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:03
    Çok ararsınız çokkkkkkkkkkkkkk
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:54
    artık sona gelmiş bir oyuncu olarak görüyorum.Hoca istemiyorsa gitmeli.Aksi halde takım disiplinini bozar!
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 00:54
    Gomis ondan biryaş kücûk
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:53
    Yazıklar olsun. Hainlik yapmayın Sneijder bizim içim çok değerliydi
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:19
    ama turşusu da olmaz ki?
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:27
    yolu acik olsun o paraya Daha iyisi var son iki sezonda ne yaptiki
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:07
    Kardesim iyi takimda bu adam tutulmaz anlamiyomusunuz iki sezonda ne yapti diyosunuz sanki takim hocalar iyiydide veslimi kotuydu
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:57
    Bir Sneijder bir Muslera ile anca bu kadar
Kalan karakter : 2000