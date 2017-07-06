Sneijder'da son durum - Sneijder gidiyor mu? (Galatasaray'da günün transfer haberleri)
Galatasaray ile Sneijder arasındaki zirvenin detayları ortaya çıktı
05 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:02:02 | Güncelleme: 06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:32:53
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Önceki gün İstanbul’a gelen Wesley Sneijder ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki kritik toplantı dün gerçekleşti. Kendisinden kulüp bulması istenen Hollandalı oyuncu; yönetimden 1 yıllık ücretini, imza parasını ve bonservisini isteyince görüşmeler 2. toplantıya kaldı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Galatasaray'daki geleceğini belirlemek için önceki gün İstanbul’a gelen ve gece yarısı olmasına rağmen taraftarların coşkulu bir şekilde karşıladığı Wesley Sneijder, dün Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturdu.
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Hollandalı oyuncu; menajeri Guido Albers ve avukatı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in oteline gelirken kritik görüşmeye Özbek’in yanı sıra futbol direktörü Cenk Ergün ile kulüp avukatı Levent Polat da katıldı.
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İşte bu zirvede yaşananlar ve konuşulanlar...
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5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücreti ve Tudor’la yaşadığı sorunlar nedeniyle Özbek, Wes’e kendisini takımda düşünmediklerini iletti.
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Albers ise buna karşılık olarak 1 yıl daha devam eden kontratı hatırlatıp sözleşmenin feshedilmesi için gerekli olan 1 yıllık alacağın ve imza parasının ödenmesini istedi.
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Albers ayrıca bonservisin de bedelsiz olarak verilmesini talep ederken görüşmeler bu noktada tıkandı.
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CEZA KOZU DA MASADA
Yönetim, 33 yaşındaki yıldızı isteyen takımlardan 3 ila 5 milyon arası bonservis beklentisinin olduğunu belirtip geçmişten biriken 2.3 milyon Euro’luk cezayı da masaya koyarken Albers de “Göndermek isteyen sizsiniz!” restini çekti.
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Wesley’nin alacaklarına karşılık serbest bırakılma ihtimalinin de bulunduğu ve her şeyin bugün ya da yarın yapılacak 2. toplantıda netleşeceği kaydedildi.
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Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Wesley Sneijder’den şok bir hamle geldi.
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Taraftarın sevgilisi olan Hollandalı, sosyal medyadan Galatasaray ile ilgili tüm bilgileri sildi.
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Galatasaray hesabını ise hala takipte tutan yıldız oyuncunun bu hareketi, “Galatasaray’dan kesin olarak ayrıldı” yorumlarını beraberinde getirdi.
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GALATASARAY'DA GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ
Kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Sofian Feghouli, kulübü West Ham’la ipleri kopardı.
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İngiliz basınında çıkan iddialara göre 4.5 milyon Euro karşılığında Sarı-Kırmızılı takıma transferi an meselesi olan Cezayirli yıldızın, gelecek yıl formasını giymek istemediği Premier Lig ekibiyle yollarını kesin olarak ayırdığı öne sürüldü.
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Altyapısından yetiştiği Galatasaray’ın formasını 6 sezondur terleten Semih Kaya’ya sürpriz bir teklif geldi.
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Çekya basınında çıkan iddialara göre; Sparta Prag, 26 yaşındaki stoperi kiralamak Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldı.
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Haberde, Semih’in teklife sıcak bakmadığı ancak Özbek yönetiminin bu teklifi olumlu karşıladığı öğrenildi.
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Galatasaray son sağ bek adayı İsviçreli Michael Lang...
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Basel’de forma giyen sağ bek için teklifte bulunan Sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euro bonservis bedeli istenen 26 yaşındaki oyuncu için pazarlıklara başladı.
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İsviçre Milli Takımı’ndan eren Derdiyok’un da arkadaşı olan Lang, sağ bekin yanı sıra stoper olarak da oynayabiliyor.
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Galatasaray'da Fernando Muslera’nın arkasında formaya hasret kalan Cenk Gönen’in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
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Menajeri Ahmet Bulut tarafından İspanya La Liga’dan talipler bulunduğu aktarılan Cenk’in yerine arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin Adanaspor’dan milli kaleci Hayrullah Mert Akyüz’e teklif yaparak beklemeye geçtiği ifade edildi.