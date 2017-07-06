Kasımpaşa, Veigneau ve Eduok'un sözleşmelerini uzattı

Transferde ince eleyip sık dokuyan Kasımpaşa, öncelikli olarak elindeki oyuncuları kadroda tutmak için kolları sıvadı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon istikrarlı bir görüntü çizen iki oyuncu Olivier Veigneau ve Samuel Eduok’un biten sözleşmeleri uzatıldı. Fransız sol bek Veigneau’yla 2 yıllık mukavele uzatan Paşa, Nijeryalı orta saha Eduok’la ise 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından söz alan Veigneau, “Burada çok iyi 2 sezon geçirdim. Kasımpaşa’da kaldığım için mutluyum. Yeni sezonda daha çok çalışıp takımıma daha çok katkı sağlamak için çalışacağım” diye konuştu.



‘ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM’

Veigneau’nun ardından söz alan Eduok ise kendisini takımında isteyen teknik direktör Kemal Özdeş’e teşekkür ettiğini söyledi. Türkiye Ligi’nin oldukça zorlu bir lig olduğunu belirten 23 yaşındaki oyuncu, “Yeni kontrat imzalamak benim için önemli ve güzel. Artık ligi daha iyi tanıyorum... Burada neden kaldığımı ispatlamak zorundaydım. Neden benimle yeniden kontrat yapıldığını göstermem lazım. Elimden gelenin en iyisini yapıp burada çok iyi bir etki yaratmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, dün sabah ve akşam yapılan çift idmanla günü geçirdi. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, pas ve pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu.

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