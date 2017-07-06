Mehmet Topal: “Hepinizi döverim he!”

Aykut Kocaman kampın 5. gününde tempoyu biraz olsun düşürdü. Dün ayrıca, daha önce tam saha boyu parkurları görmeye alışık olduğumuz çalışmalarda bu defa 2 tam sahayı parkura çevirerek bir çalışma yapıldı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Aykut Kocaman ve ekibinin bu kadar geniş parkurlar kullanmasının ise bir nedeni var. Takıma istediği gibi kondisyon yüklemek için yeterli zamanı olmayan başarılı teknik adam bu şekilde parkurlarla hem toplu çalışmaları yaptırırken hem de takıma kondisyon yüklüyor.



GÜNÜN NOTU: Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı tatilden oldukça fit döndü. Böyle olunca da Aykut Kocaman bu oyuncuları hemen takıma dahil etti.



YAYLA NOTLARI



GERGİNLİĞİ TOPAL BİTİRDİ: DÖVERİM!

Aatıf ile Şener arasında pas atmama yüzünden kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Takım kaptanı Mehmet Topal olaya müdahale ederek şaka yoluyla, “Hepinizi döverim he!” deyip, tartışmanın büyümesini önledi. Topal’ın bu espirili yaklaşımı herkesi güldürdü.



RVP DÖNDÜ

Robin Van Persie ilk kez takımla birlikte çalıştı. Kamp süresince takımdan ayrı özel program uygulayan Hollandalı yıldız, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında takımda yer aldı.



MASKELİ HASAN ALİ

Sezon sonu burnundan ameliyat olan Hasan Ali topla çalışmalarda özel bir maske taktı. Milli futbolcunun bir süre daha koruma amaçlı, toplu çalışmalarda ve maçlarda maskeyle çıkacağı belirtildi.



KOCAMAN GÖZ AÇTIRMIYOR

Yüksek tempoyla devam eden hazırlıklarda Kocaman oyuncularına kondisyon ve dayanıklılık çalışmasının yanı sıra pozisyon alma ve hızlı hücuma çıkma antrenmanları yaptırıyor. Futbolcularından topu ayağından hızlı çıkarmalarını en hızlı şekilde en uygun oyuncuya pas atmalarını isteyen Kocaman oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

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