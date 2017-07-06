Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:46:20 | Güncelleme: 11:30:06
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Rıdvan Dilmen, yeni sezon öncesi çarpıcı yorumlarda bulundu.
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Dilmen transfer dönemiyle ilgili Sabah'a verdiği röportajda şunları söyledi:
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-Kulüpler yeni sezon öncesi dört koldan transfer yapıyorlar? Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
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Futbol tarihinin en sert sezonu bizi bekliyor... Allah Yıldırım Demirören ve ekibine kolaylıklar versin. Geçtiğimiz sezon kolaydı.
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Yarıştan erkenden kopan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Aralık ayında "Allahaısmarladık" dediler. İki kulüp kalmıştı, Başakşehir ve Beşiktaş…
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Ama şimdi öyle değil. Başakşehir iyi transferler yaptı, 3 sol beki vardı, bir sol bek daha aldılar... Trabzonspor yeni stadıyla çıkış yapmak istiyor, transferler yapıyorlar. Fenerbahçe'de Ali Koç sesleri var.
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18 yıllık başkanlık tarihinde ilk defa bir kötü gidişatta bir karşı isim bekliyor Aziz Yıldırım'ı. Ali Koç heyecanlandırdı insanları. En ufak bir başarısızlıkta "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sesleri kaçınılmaz olacak.
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Aziz Yıldırım benim gözümde, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Çok önemli şekilde anılacaktır. Ama Ali Koç, taraftarın sevdiği bir isim. 'Ali Şen başkan Fenerbahçe Şampiyon' silinmişti Aziz Bey'den sonra ama bir başka Ali çıktı şimdi.
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Ligin 15-20. haftaları geçtiğimiz sezon gibi yaşanırsa, Aziz Bey'in işi kolay değil. Dursun Özbek çok beyefendi. Hayranım kendisine. İyi bir insan, düzgün bir adam. Bakıyorum transferleri de düzgün yapmaya çalışıyor.
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Ama o da uçurumun kenarında gidiyor. Giderken de yanındakiyle Tudor'la gidiyor. O da zor durumda.
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Beşiktaş'ta Fikret Bey'in ve Şenol Hoca'nın korkunç bir kredisi var. İki yıl şampiyon oldular, iyi futbol oynuyorlar. Küçük bir rüzgarda sallanmayacak bir takımı var.
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3-5 maç kötü gitseler Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray sallanır, tepkiler çok olur. Beşiktaş'ta "Belki toparlanırız" derler, "Çocuklar iki yıldır şampiyondu" derler ve o takım tekrar toparlanır.
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Trabzonspor'da hadi stat yoktu yapıldı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nda problem vardı sen ne yaptın derler. Yıllardır şampiyonluk yok. Başakşehir'de bir sıkıntı olmaz, onlar istikrar abidesi.
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-Peki Antalyaspor şampiyonluk yarışında olur mu?
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Olmaz... İyi kadro yapıyorlar, Rıza Çalımbay iş yapar, Başkanları yeni jenerasyon, Avrupa futbolunu biliyor. Ama bu yarışın içinde olmazlar.
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Federasyonun bu sene verip veremeyeceği cezalar olay olur. Bir oyuncuya alması gereken cezayı vermezsen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftar grupları tepkilerini ortaya koyar.
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Bir oyuncuya 5 maç verilmesi gerekirken, bir maç verirsen, bu sezon susan bir taraftar grubu ve yönetim bulamazsın. Geçen seneki abuk sabuk cezalara Dursun Özbek, Muharrem Usta ile Aziz Yıldırım'ın 'Aaa' dediğini duymadım. Bu sene öyle değil, sert demeçler gelir.
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-Ortalık bir hayli karışır yani.
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Rekabet heyecan getirir. 'Federasyon iyi mi kötü mü' tartışmaları çok olur. Geçen sene ben yalnız kalmıştım. Baktım kendi kendime konuşuyorum.
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İnsanlar da "Bak federasyon başkan adayı olacağım dedi ya onun için konuşuyor" dediler. Bu sene ben konuşmayanları dinleyeceğim.
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Türkiye'de Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu yazarlar var, ayrılmış durumdalar. Yarış kafa kafaya gidince bakalım neler olacak?
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-Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın verdiği 23 milyon Euro'nun çok fazla olduğu söyleniyor. Bu konuda tartışmalar var.
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Oyuncu yetenekliyse vereceksiniz. Seneye daha zor Dünya Şampiyonası oynanacak o maçlardan sonra bu paralara da kimseyi alamazsın.
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Kulüplerin ekonomik durumlarıyla ilgili bir not vereyim; Eto'o kaç yaşında 36, Webo 35, Vagner Love 33, Gomis 31, Valbuena 32, Pepe 34, Dirar 31, Kameni 33, Kayseri Gyan'ı aldı yaşı 31, Başakşehir'de forma giyen Adebayor 33 hatta ve hatta Van Persie'yi de ekleyelim 33.
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Ne sonuç çıkıyor, artık 30 yaşın altında genç oyuncunun gelmesi zor. Öylesine battık ki, Türkiye'ye 30 yaş altı oyuncu yasaklandı!
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Bu oyuncular 25-30 yaş arası nerede oynuyorlardı baksınlar. Vah Türk futbolu vah hem de ne vahhh.
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Ne dedi Aykut Kocaman; 'Çöktük… Oyuncu satmadan alamayız.", bu sese Spor Bakanı'nın kulak vermesi gerek.
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-Tek tek takımları ele alacak olursak, Fenerbahçe'deki gidişat nasıl?
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Fenerbahçe'nin bu yıl, yaşı-başı yok… Eğer 20 gol atabileceğime inanıyorsa Aykut Hoca'nın beni de takıma alması lazım. Aziz Yıldırım için bu yıl önemli. Basketbolda Avrupa çapında bir başarı olmasına rağmen bu taraftarı kesmeyecektir.
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Taraftar futbolun da iyi olmasını istiyor. Taraftarla barışın olması gerektiğini düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın Topuk Yaylası'nda basınla sohbet toplantısında söyledikleri çok ama çok ciddiye alınmalı. Bunu ciddiye alacak insanlar sadece kulüp başkanları –ki hiç ciddiye almayanlar onlar- yakmışlar kulüpleri.
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Aykut Kocaman öyle bir cümle kullandı ki bundan önceki ve bundan sonraki bütün cümlelerin hepsi boş. Ne dedi; "Çöktük..." Bunu söyleyen Fenerbahçe takımı teknik direktörü...
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Diyor ki, "Oyuncu satamadan alamayız." Açıkça şunu söylüyor, "Büyük transferler yapamayız, bunu unutun. Bir mucize olur da bizden 20-25 milyona birkaç oyuncu alırlarsa o zaman belki yaparız."
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"Genel anlamda Türk futbolu çöktü, otobüs devrildi mi, devrilecek mi" diyor. Başkanlar bunu zaten umursamıyor, taraftar da takıma bakıyor. Bunu Sayın Spor Bakanı Çağatay Kılıç ciddiye alsın…
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-Hatta Maliye Bakanı da diyebilir miyiz?
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Sayın Ekonomi Bakanı, Sayın Maliye Bakanı ciddiye alsın. Türkiye'de vahim bir durum yaşıyor. Sadece yayıncı kuruluştan 5 yılda 3 milyar dolar para girecek kulüplere belki bu para borçlara ancak yetecek. Avrupa zaten diyor ki "Gelme." Fikret Bey ne diyor "Kimse hayal kurmasın benim UEFA ile bir yıl daha anlaşmam var."
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Diyor ki Aykut Hoca, "Taraftar hiç öyle havaya girmeyin öyle büyük oyuncular almayacağız. Normal bir takım yapacağız." Fenerbahçe oyuncular alındı ama lisansları yok daha. Yarın maç olsa oynayamayacaklar.
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Lisans çıkması için yerin boşalması gerek. Şimdilik bir tek Emenike gitti. Mali kriterler, denetleme deniyordu 3 senedir demek ki denetlenmemiş. Denetlenmemeye de devam ediyor.
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Geçen sezon birçok takımın eksi puan alması gerekiyordu ama gece operasyonlarıyla uygulanmadı. Galatasaray; Bruma ve Podolski'yi satarak transfer hakkı doğurdu kendine ve bunu kullandı. Avrupa'da paralar acayip oldu. 10 milyon Euro'ya oyuncu bulamıyorsun.