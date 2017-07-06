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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:46:20

  • 1 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi
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    Rıdvan Dilmen, yeni sezon öncesi çarpıcı yorumlarda bulundu.

  • 2 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi
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    Dilmen transfer dönemiyle ilgili Sabah'a verdiği röportajda şunları söyledi:

  • 3 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi
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    -Kulüpler yeni sezon öncesi dört koldan transfer yapıyorlar? Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?

  • 4 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi
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    Futbol tarihinin en sert sezonu bizi bekliyor... Allah Yıldırım Demirören ve ekibine kolaylıklar versin. Geçtiğimiz sezon kolaydı.

     

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  • 5 Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi
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    Yarıştan erkenden kopan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Aralık ayında "Allahaısmarladık" dediler.  İki kulüp kalmıştı, Başakşehir ve Beşiktaş…

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2000
YORUMLAR 20
  • Misafir
    Misafir
    Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim, siyaset yapanını değil...
  • Misafir
    Misafir
    borsa icat oldu mertlik bozuldu
  • Misafir
    Misafir
    her zaman pahalı futbolcu alıyoruz aynı futbolcuyu ya yarı fiyatına yada çeyrek parasına satmaya çalışıyor
  • Misafir
    Misafir
    bu futbolu Aykut kocaman Rıdvan Dilmen gibi spor adamları yönetse bu sorunlar 3 5 sene içinde çözülür ama nerde
  • Misafir
    Misafir
    Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi başkan Süleyman Seba dır.
  • Misafir
    Misafir
    Fanatik Fenerbahçeli olmasına rağmen objektif spor yorumcusu. Dedikleri çok doğru.
  • Misafir
    Misafir
    Ben objektif olduğuna inanmıyorum Rıdvan beyin.
  • Misafir
    Misafir
    senin gibiler yuzunden soguduk futboldan
  • Misafir
    Misafir
    direkt pepe ye çakmış lafı algıda üstüne yok senin
  • Misafir
    Misafir
    Rıdo stada bekleriz maç izlemeye. İzmir marşı eşliğinde
  • Misafir
    Misafir
    Rıdvan kahinliğe soyunmuş
  • Misafir
    Misafir
    Aziz Başkan FB hizmetlerin olmuştur.bnun için tşk ederiz.Artık bırakma zamanı gelmiştir.Bırakın birazda başkaları yöneüsin.
  • Misafir
    Misafir
    Rıdvan hocam gerçekten Fenerbahçeliysen genç oyuncu keşif işlerinde görev alsan diyorum.
  • Misafir
    Misafir
    adam hakli
  • Misafir
    Misafir
    Adamsın.
  • Misafir
    Misafir
    bunu dinleyen varmiki hala? ridvani ciddiye alan?
  • Misafir
    Misafir
    SEN DİNLEMİŞSİN YA İŞTE BAŞKASINA GEREK YOK
  • Misafir
    Misafir
    Almıyonda okuyup nıye yorum yapıyon
  • Misafir
    Misafir
    vah ki ne vah o paralarin nerelere gittigini butun turk halki da biliyor sende cok iyi biliyorsun
  • Misafir
    Misafir
    YAW HE HE ...
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