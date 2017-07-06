Kasımpaşa, Syam Ben Youssef'i transfer etti

Kasımpaşa, Caen'den Syam Ben Youssef'i transfer ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon Fransa'nın SM Caen takımının forması giyen 28 yaşındaki Tunus'lu defans oyuncusu Syam Ben Youssef, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Pazarlama Müdürümüz Emre Zengilli'nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Syam Ben Youssef

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