Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması: 4 saatlik görüşme sonunda anlaşamadık

Manchester City Kulübü yetkilileri, Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. İngiliz kulübünün yetkilileri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmek üzere kulüp binasında toplantıya girdiler.



Altınordu'dan 700 bin Euro'ya Medipol Başakşehir'e geçen yaz transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki maddeye göre satışından yüzde 30 İzmir ekibi pay alacak.



BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Manchester City ile daha önce de görüştüklerini söyleyerek, "Manchester City, henüz istediğimiz rakamlara çıkamadı. Anlaşma sağlanmazsa Cengiz'i satmayacağız" dedi.



Geçen sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig takımlarında Manchester City devreye girdi. Cengiz'in transferini görüşmek üzere İstanbul'a gelen İngiliz yöneticiler, 19 yaşındaki genç yıldızın transferi için Başakşehirli yöneticilerle masaya oturacak. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA'ya yaptığı açıklamalarda, Başakşehir ile Manchester City'nin alt yapı geliştirme programında ortaklık yapacaklarını belirtti. İngiliz devinin yöneticileriyle Cengiz Ünder'in transferi için de görüşeceklerini bildiren Saral, "Manchester City ile daha önce de görüşmüştük. Ancak henüz istediğimiz rakamlara çıkamadılar. Eğer bizim talep ettiğimiz ücreti vermezlerse Cengiz'i satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR: YAPILAN GÖRÜŞMELER SONRASI ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTIR

Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere’nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder’in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır.





CLICHY'DE İŞLEM TAMAM

Medipol Başakşehir, İstanbul'a getirdiği Gael Clichy ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Salı akşamı İstanbul'a gelen ve 2 gündür İstanbul'da bulunan Fransız sol bek ile anlaşıldığı belirtilirken,Clichy'nin yarın kendisini Medipol Başakşehirli yapacak imzayı atacak.



CENGİZ ÜNDER KİMDİR?



İSİM: Cengiz Ünder

DOĞUM TARİHİ: 14 Temmuz 1997 (20)

DOĞDUĞU İL: Balıkesir

BOYU: 1,73m

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Sol ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Altınordu

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