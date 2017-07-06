Kucka Trabzonspor'da - Kucka kimdir?

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Milan'da forma giyen Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka, Başkan Muharrem Usta ile birlikte gece saatlerinde İstanbul'da olacak.

Juraj Kucka kimdir?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1987 (30 yaşında)

Doğduğu il: Bojnice / CSSR

Boyu: 1,86 m

Uyruğu: Slovakya

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Ayak: sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 9 milyon €

Oynadığı takımlar: Sparta Prag, Genoa, Milan

BAŞKAN MUHARREM USTA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın transfer ilgili sözleri şöyle:

- Juraj Kucka: “Juraj Kucka’da kulübü Milan ve oyuncu ile anlaştık. Protokoller kaldı. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama sanıyorum yarın (bugün) bu transfer biter.”

- Zlatko Junuzovic: “Oyuncuyla anlaştık, kulübüyle de küçük bir fark var. Ne Kucka ne Junuzovic kolay bitebilecek transferler değil. Titizlikle sürdürüyoruz. Bu oyuncuların alternatifleri var ama henüz onlarla temasa geçmedik. Junuzovic’in de olağanüstü bir şey olmazsa takımımıza katılacağını düşünüyorum. Yanlış isimleri almamak gerekiyor. 1 hafta 10 gün geç olsun. Bu oyuncuların kampa geç kalması sorun değil.

- Gary Medel: “Medel için İnter Kulübü’yle anlaştık. Medel, Konfederasyonlar Kupası’nda final oynadı. Görüşmelere yeni başladık. Birkaç kulübün de ilgisi var. Inter ile imza atmasak da karşılıklı anlaşma yaptık. Medel olmazsa iki alternatifimiz var. Kimse merak etmesin, taraftarlarımız rahat olsunlar. Önemli oyunculara kavuşacağız.”

- Visca: “Başakşehir’e Visca için teklifimizi sunduk. Anlaşmaya varmış değiliz, görüşmelerimiz sürüyor. Birinci sırada 3 oyuncu var bahsettiğim. Her ihtimale karşı alternatifler var. Visca ile henüz bitmiş bir şey yok. 3 oyuncuyu alırsak forvete, kanat gibi de oynayacak bir oyuncu daha alıp transferi kapatmak istiyoruz. Onun elimizdeki futbolcuları tamamlayıcı bir oyuncu olmasını planlıyoruz.”

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