Fenerbahçe'de Kameni, Volkan Demirel, Dirar ve Hasan Ali Kaldırım için imza töreni yapılıyor

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve yeni transferler Dirar ile Kameni için imza töreni düzenlendi.

Volkan Demirel: "Rekor Müjdat Abi'de (Yetkiner) o rekoru kırmak istiyorum. Uzun yıllar hizmet etmek, 40 yaşına kadar oynamak istiyorum. Fenerbahçe'de ne kadar oynarsam bu benim için gururdur. Muslera, Galatasaray camiasında saygı duyduğum, sevdiğim ender isimlerden bir tanesi. (Gülerek)"

Hasan Ali Kaldırım: "Fenerbahçe'ye attığım ilk imzam hayatımdaki en önemli imzaydı. Şimdi attığım da hayatımdaki en önemli ikinci imza. Başkanımıza, yöneticilerimize ve Aykut Kocaman'a çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, uzun yıllar Fenerbahçe'nin bir parçası olmak istiyorum. Bu sene daha iyi oynayarak taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Aykut Hoca'nın oyun felsefesini sahaya yansıtırsak bizi güzel günler bekliyor. Sağlık durumum gayet iyi ama 3-4 hafta maskeyle oynayabilirim. Fenerbahçe'de kaldığım için de çok mutluyum."

Nabil Dirar: "Umarım hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmam. Türkiye'nin en büyük kulübüne kupalar kazanmak için geldim. Artık kariyerimin son dönemlerine yaklaşıyorum. Umarım Fenerbahçe taraftarı beni sever ve futbolu burada bırakırım. Monaco'dayken Fenerbahçe ile oynadığımızda bizden güçlü olduklarını biliyorduk. Kendimi en iyi hissettiğim pozisyon sağ bek. Defans yapmayı seviyorum. Ama burada önemli olan takımın çıkarlarıdır. Türkiye'yi yakından takip ettiğim dönemlerden izlediğim, stilini en beğendiğim isim Hasan Şaş'tı."

Carlos Kameni: "Fenerbahçe'ye gelme konusunda hiçbir şüphe duymadım. Dünyanın en iyi kulüplerinden birine geldim. Katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe gibi bir kulübün oyuncusu olmak benim için büyük keyif verici bir şey. Fenerbahçe forması altında kupalar kazanmak istiyorum. Volkan'a ve Mehmet Topal'a teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Soyunma odasını Volkan Demirel gibi bir efsaneyle paylaşmak büyük bir gurur. Aramızda rekabet olacak."