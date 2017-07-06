Medipol Başakşehir, Clichy'ye imza attırdı(Gael Clichy kimdir?)

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Medipol Başakşehir, dev bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, tecrübeli sol bek Gael Clichy transferinin resmiyete döküldüğünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 6, 2017
Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transferdeki son detaylar görüşülmüştü. Bu görüşmenin ardından İngiltere'ye dönen Clichy, eşiyle görüştükten sonra Medipol Başakşehir'in teklifine olumlu yanıt verdi.
GAEL CLICHY KİMDİR?
Adı: Gael Clichy
Doğum tarihi: 26 Temmuz 1985 (31 yaşında)
Doğduğu il: Toulouse / Fransa
Boyu: 1,76 m
Mevki: Defans - Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 7 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 39 maç 2 gol 2 sarı kart
Oynadığı kulüpler: Cannes, Arsenal, Manchester City
- Medipol Başakşehir
- Gael Clichy
- Başakşehir Clichyi transfer etti mi?
- transfer
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