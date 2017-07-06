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Gael Clichy
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Medipol Başakşehir, Clichy'ye imza attırdı(Gael Clichy kimdir?)

Medipol Başakşehir Gael Clichy'yi resmen açıkladı

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız sol bek Gael Clichy'i kadrosuna kattığını duyurdu

06 Temmuz 2017 Perşembe, 13:50:25 Güncelleme: 19:56:31

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Medipol Başakşehir, dev bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, tecrübeli sol bek Gael Clichy transferinin resmiyete döküldüğünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transferdeki son detaylar görüşülmüştü. Bu görüşmenin ardından İngiltere'ye dönen Clichy, eşiyle görüştükten sonra Medipol Başakşehir'in teklifine olumlu yanıt verdi.

GAEL CLICHY KİMDİR?
Adı: Gael Clichy
Doğum tarihi: 26 Temmuz 1985 (31 yaşında)
Doğduğu il: Toulouse / Fransa
Boyu: 1,76 m
Mevki: Defans - Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 7 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 39 maç 2 gol 2 sarı kart
Oynadığı kulüpler: Cannes, Arsenal, Manchester City 

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