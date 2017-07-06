Burak Yılmaz'a 5 maç ceza

Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'a Jiangsu Suning maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde oynadıkları Jiangsu Suning maçında çıkan kavgadan dolayı gördüğü kırmızı kartın bedeli belli oldu. Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'a 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi'nde 10 maçta 8 gol kaydetti.

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Burak Yılmaz ceza

Burak Yılmaz Çin