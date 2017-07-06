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Burak Yılmaz
FUTBOL

Burak Yılmaz'a 5 maç ceza

Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçında rakibine attığı tokattan dolayı 5 maç ceza aldı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:01:00 Güncelleme: 16:35:29

Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'a Jiangsu Suning maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde oynadıkları Jiangsu Suning maçında çıkan kavgadan dolayı gördüğü kırmızı kartın bedeli belli oldu. Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'a 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi'nde 10 maçta 8 gol kaydetti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 dakika önce
    Adam nereye giderse gitsin genleri aynı
  • Misafir 12 dakika önce
    Haktır. Gerçek bir özür dilemeli çünkü bunu milletçe bir aşağılama saymışlardır Çinliler.
  • Misafir 1 saat önce
    otobüs şoföründen dayağı yiyordun az kaldı. Böylelerinden adam olmaz. Arda-Burak-Emre-Volkan Demirel Türk futbolunun yüz karaları.
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