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FUTBOL

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:07:54

  • 1 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. 

  • 2 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    Lens’e teklif yaptıklarını ve ilgilerinin sürdüğünü ifade eden Uslu, takımdan ayrılması gündemde olan Van der Wiel ve Volkan ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

  • 3 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Jeremain Lens sarı-lacivertlilerden yeni teklif almadığını söylese de, Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu aksi yönde bir açıklama yaptı. 

  • 4 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    Lens'e teklifte bulunduklarını ifade eden Uslu, kulübü Sunderland’in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin şu an için gerçekleşmediğini söyledi. 

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  • 5 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması
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    Lens’in başta kendilerinden yüksek bir ücret talep ettiğini ancak daha sonra istedikleri seviyeye geldiğini dile getiren Mahmut Uslu, “Bu tür oyuncuları beklemek lazım. 6-7 milyon euro’dan aşağı vermezler” diyerek yıldız oyuncuya ilgilerinin sürdüğünü söyledi. 

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2000
YORUMLAR 24
  • Misafir
    Misafir
    İyi yedek olur
  • Misafir
    Misafir
    8taş ancak bizim istemediğimiz çöplerimizi alır daha düne kadar açlıktan nefesiniz kokuyodu
  • Misafir
    Misafir
    Lens ve Volkan Şeni alıp Quaresma ve Babel'in yedeği yapacaz, bunlar bizde iyi bir yedek olur, büyük takımda oynamak öyle kolay değil.
  • Misafir
    Misafir
    Yahu şu yazdigin yazıya kendin bile inanmazsın.bu fener düşmanlığı nedir böyle
  • Misafir
    Misafir
    acilen tiner i bırakman gerekiyor
  • Misafir
    Misafir
    Bunlar iyice cıvıttı bu yöneticilerin en kısa zamanda gitmesi gerekiyor. Adamlar Pepeyi getirirken bunlar Hasan Ali ile Kaleci Volkanla sözleşme yeniliyor. Bu yılda boynumuz bükük kalacak galiba
  • Misafir
    Misafir
    lens giderse büyük kayıp olur adam kosuyo pres yapıyo top suruyo yıkılmıyor bulunduğu mevkide bir duvar gibi maçlarda onun olduğu mevkide karşı rakip oynamıyor en ufak hataları tehlike yratacak
  • Misafir
    Misafir
    Isteyen kalir istemeyen gider
  • Misafir
    Misafir
    bu takımdan Aziz yıldırım Mahmut uslu diğer yöneticiler gitmeli
  • Misafir
    Misafir
    volkan trabzona gidiyor.
  • Misafir
    Misafir
    işte bu yönetimin transfer anlayışı bukadar ben ara gelse nerde oynayacakmış voleybolda ön libero oynat töbe töbe sen beceri alda oynatacak yer bulurlar herhalde
  • Misafir
    Misafir
    HATEM BEN ARFA NERDE OYNAYACAK HA? ADAM ON NUMARA FENERİN 10 NUMARASI MI VAR MANTIKLI CEVAP VERSEYDİ BARİ
  • Misafir
    Misafir
    VOLKAN ŞEN'İ GÖNDERMAYİN...
  • Misafir
    Misafir
    van der wiel ve onun gibileri kadroda tutmalısınız, kesin Şampiyon olursunuz
  • Misafir
    Misafir
    Volkan şen gönderilmesi değil kazanılması lazım
  • Misafir
    Misafir
    Volkan ı ne yapacak BJK?Topmu toplayacak?
  • Misafir
    Misafir
    Ya benarfayı alın be abi lenside benarfayi 10 numarada oynatiriz lensle dirar co kiyi uyum saglar
  • Misafir
    Misafir
    alın alın yakışır size
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:58
    aman ha beşiktaşım bize futbolcu lazım
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:53
    Sakın gelmesin..Bu tarz adamların işi yok Beşiktaşta..Bize omurgalı adam lazım..
  • Misafir
    Misafir
    omurgalı adam dediğin Quaresma mı? adriano mu? oğuzhan mı?
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:41
    güle güle
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:30
    BURSAYA GERİ ALSIN
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:30
    BURSAYA GERİ ALSIN
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