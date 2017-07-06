Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Lens’e teklif yaptıklarını ve ilgilerinin sürdüğünü ifade eden Uslu, takımdan ayrılması gündemde olan Van der Wiel ve Volkan ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Jeremain Lens sarı-lacivertlilerden yeni teklif almadığını söylese de, Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu aksi yönde bir açıklama yaptı.
Lens'e teklifte bulunduklarını ifade eden Uslu, kulübü Sunderland’in istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin şu an için gerçekleşmediğini söyledi.
Lens’in başta kendilerinden yüksek bir ücret talep ettiğini ancak daha sonra istedikleri seviyeye geldiğini dile getiren Mahmut Uslu, “Bu tür oyuncuları beklemek lazım. 6-7 milyon euro’dan aşağı vermezler” diyerek yıldız oyuncuya ilgilerinin sürdüğünü söyledi.