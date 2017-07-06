Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması

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Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulüple ismi geçen Ben Arfa ile ilgili bir soruya ise “Ben Arfa ile ilgili hiçbir şey yok. Geçen sezon çok uğraşmıştık, getirememiştik. Ben Arfa gelse nerde oynayacak” yanıtını verdi.