Bafetimbi Gomis: Belhanda çok önemli bir oyuncu

2017-18 sezonu hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da yeni transferlerden Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Fransız yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar:

“GALATASARAY’IN İLGİSİ ÖNEMLİYDİ”

"Geçtiğimiz sezon Marsilya’da oynarken sezonun sonuna doğru gelişmeler oldu. İngiltere, Galatasaray ve Türkiye’deki rakiplerin ilgisi vardı. İlgilenen takımlar arasında en ciddisi Galatasaray idi… Menajerim aracılığı ile bilgiler geliyordu. İlk olarak Marsilya’ya odaklanmıştım. Son aylarda tekliflerle ilgilendim. Galatasaray teklifinin ne kadar ciddi olduğunu anladım. Takımı inceledim; geçen sezon neden iyi geçmediğini irdeledim; sebeplerini araştırdım. İçerdeki oyuncuların kalitesine baktım. Galatasaray’ın da ilgisi bu transferi gerçekleştirdi."

“DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BÜYÜK BİR AİLE”

"Gerçekten karşılama beni mutlu etti. O kadar çok insanı orada görmek mutlu etti. Çok sıcak bir karşılamaydı. Galatasaray’ın büyüklüğünün farkındaydım. Avrupa’da da takip ediyorum. Benden önce de çok büyük ve kaliteli oyunculara sahipti. Dışarıdan bakarken de Galatasaray ailesinin büyüklüğünün farkındaydım. Bir haftadır buradayım, düşündüğümden daha büyük bir aile ve kulüp olduğunu öğrendim."

“ BELHANDA ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU”

"Galatasaray Kulübü’ne Belhanda gibi bir oyuncuyu takıma kattığı için tebrik gerekiyor. Bu kadar büyük bir oyuncunun transfer pazarının hemen başında takıma katılması büyük başarıdır. Belhanda ile ilgili; görece küçük takımları çok büyük başarılara ulaştırmış bir oyuncu. Montpellier örneğinde olduğu gibi. Nice’in olanaklarına ve oyuncularına baktığımızda Belhanda o takımın ligi üçüncü bitirmesinde büyük katkı sağladı. Lyon’un önünde bitirdiler. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum beraber çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

“GALATASARAY’I ZATEN TAKİP EDİYORDUM”

"Kasımpaşa’da Veigneau ile konuştum. Çocukluktan beri tanışıyoruz. Carl Medjani ile görüştüm; fikir aldım. Didier Drogba ve Chedjou ile görüştüm. Hepsinin hem Galatasaray hem de Türkiye konusunda görüşleri olumluydu. Sosyal hayatımda ve Türk yöneticilerle, direktörle bir araya gelmiştik. Geçmiş yıllarda futbolun nasıl işlediğinden bahsettiler. Türk futbolunun pozitif bir imajı var. Ben Galatasaray’ı zaten takip ediyordum. Hagi, Song, Nonda gibi büyük oyuncular olduğunu biliyorum. Bu da zaten Türk futbolunu ve Galatasaray çok eski zamandan beri tanımamı sağladı."

“ÖNEMLİ OLAN TÜM SEZONU YÜKSEK PERFORMANS İLE OYNAMAK”

"Bu sene Galatasaray’ın hedefi şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunu başarmak istiyorum bunun için de kaliteli bir golcüye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Benim çok gol atıp iyi bir form tutmam lazım. Sezon Fransa'da erken bitti, burası da erken açıyor. Tam hazır olduğumu söyleyemem. Hocamızla görüşmedim fakat fazla hazırlık maçı oynayamıyoruz. İstanbul'da oynayacağımız Östersund maçına hazırlanacağımı düşünüyorum. Kendi planıma göre 11 Ağustos’ta lige hazır başlayacağım. Önemli olan tüm sezonu yüksek form ve performans ile oynamak."

“ÇOK GOL ATMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM”

"Kariyerim iyi başlamıştı. İngiltere süreci şöyle oldu; Fransa'dan ilk ayrılışımdı. Gittiğim kulüp de oturmuş bir takım değildi. Ben de İngilizce konuşamıyordum. Bütün bunlar bir araya gelince İngiltere iyi gitmedi. Sonra tekrar toparlandım. Şimdi Galatasaray’dayım. Herkes bana güveniyor. Pozitif bir hava var. Gol sayısı veremem ama sürekli gole odaklanıyorum. Çok gol atmam gerektiğini biliyorum."

“İSTANBUL TARİHLE DOLU BİR ŞEHİR”

"Boş zaman olduğunda ailemle ilgilenmeyi, onlarla zaman geçirmeyi isterim. Futbol sadece sahada çalışılan bir işi değil. Sadece antrenman ya da maçla olmuyor. Futbolun görünmeyen tarafı var. Fizyoterapist ve masörlere geçirdiğimiz zaman var. Onlarla yaptığımız çalışmalar var. İdman bittiği zaman akşam evde neyi doğru neyi yanlış yaptım diye düşünüyorum. Ailemle geçirdiğim zaman dışında hayatımın tamamını futbol kaplıyor. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Tarihle dolu bir şehir. Kültürel anlamda bu birikimden faydalanmak istiyorum."

“ÖZEL BİR TOTEMİM YOK”

"Öyle bir şeyim yok. Dua ederim ailemle konuşurum. Herkesin iyi olduğunu öğrenmek isterim. Özel bir totemim yok. Bütün bir hafta çalışırsanız zaten maça da iyi konsantre olursunuz. Üstünüzde bir baskı olmamasını sağlar."

“SİNAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

"Sinan'a teşekkür ediyorum. Kendi numarayı vermek istedi. Bireysel olarak teşekkür etmiştim tekrar teşekkür ediyorum. Takım için pozitif bir ortam var. Herkes birbirini anlayabiliyor, konuşuyoruz. Sinan'ın numarasını vermek istemesi de bunu gösteriyor. 18'in bir uğuru yok ama kariyerimin başından beri 18 numara giyiyorum. O yüzden burada da devam etmek istedim."

“BAŞARI TAKIM OLARAK GELİR”

"Kendim hakkında bireysel konuşmak tercih ettiğim bir şey değil… Futbol kolektif bir oyun. Takım halinde oynanıyor. Benim yapmam gereken şey çok çalışmak. Ofansif oyuncular tek başlarına oynamıyor. Amacım “Bafetimbi Gomis en büyük yıldız” dedirtmek değil, takımın başarısı. Başarı takım olarak gelir bireysel olarak gelmez. Kampta takım halinde olmamız bizim için bir artı. Daha çabuk alışacağız. Aramıza katılacak başka arkadaşlarımız olursa rekabet pozitif anlamda artacaktır. Bu da kaliteyi otomatik olarak arttıracak."

“LİGİN KALİTESİ ARTIYOR”

"Öncelikle Türkiye liginin kalitesi artıyor. Türkiye, statlar ve tesisler anlamında Avrupa’nın belki de en iyi ülkesi. Yayın anlamında büyük gelişme var. Yurtdışında seyrediliyor. İstanbul gibi bir şehir var. Türkiye'ye büyük oyuncuların gelmesi kolaylaşıyor. Yıllardır zaten oynuyorlar. Tüm arkadaşlarla konuştuğumda hepsi pozitif dönüş yapıyor. 2002'de Türkiye Senegal’i, benim anayurdumu, elediği için daha çok ilgimi çekmişti. Galatasaray'da diğer takımlardan daha fazla büyük oyuncuların olduğunu görüyoruz. Bu da bizim tercihlerimizi kolaylaştırıyor."

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

"Buraya geldiğim için Galatasaray ailesine katıldığım için çok mutluyum. Büyüklüğünü buraya gelince daha da iyi anladım. Zaten ne kadar büyük olduğunu görüyordum. Daha da büyük bir takım olduğunu gördüm. Taraftara mesajım: Onlar için çok fazla gol atmak ve elimden geleni yapmak istiyorum. Bu şekilde teşekkür edeceğim. Kendilerinden çok takımı sevdiklerini biliyorum."

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