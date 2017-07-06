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Jean-Kevin Augustin, RB Leipzig
FUTBOL

RB Leipzig Jean-Kevin Augustin'i transfer etti

Bundesliga'yı 2. sırada bitiren RB Leipzig, Paris Saint-Germain'den genç oyuncu Jean-Kevin Augustin'i transfer etti

06 Temmuz 2017 Perşembe, 20:05:59 Güncelleme: 20:08:33

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız forvet Jean-Kevin Augustin'i renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya temsilcisi bu transfer için PSG'ye 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Augustin, geçen sezon PSG formasıyla 607 dakika süre almış ve 2 gole imza atmıştı.

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