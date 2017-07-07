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FUTBOL

Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 20:36:10

  • 1 Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı
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    2016-17 sezonunu zirvede bitirip 3. yıldızı takan Beşiktaş, 15. zaferi dün düzenlenen görkemli baloyla kutladı.

  • 2 Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı
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    Geceye Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda başkan olan Serdar Bilgili ile o sezonun teknik direktörü Mircea Lucescu da katıldı.

  • 3 Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre camianın önde gelen isimlerinin de katıldığı gecede yönetim, teknik heyet ve takım büyük coşku yaşadı. 

  • 4 Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı
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    Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk balosu düzenledi.

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  • 5 Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı
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    Four Seasons Bosphorus Otel’deki geceye başkanı Fikret Orman, yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi, futbolcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 44
  • Misafir
    Misafir
    Şu haberin altında bile kavga edip iç karartici yorumlar yapabiliyorsunuz ya pes!
  • Misafir
    Misafir
    Memlekette herşey normal, sadece sizin eğlenmeniz kaldı, duyarsız toplumlar, bencil bireyler, her gün şehit haberi var, ne için eglence? Vefa deniyor, acaba hiç o şehidin mezarına gidilip dua edilmiş mi? Ailesine ne kadar sahip çıkılmış? Siyaset, spor hepsi aynı yapı, çürümüş kokuşmuş, maalesef
  • Misafir
    Misafir
    ne kutladilar arkadas su sampiyonlugu 3. yildizi yahu..galatasaray 4. yildizi bunlar kadar kutlamadi
  • Misafir
    Misafir
    beşiktaşın maçlarını izlemek keyif veriyor avrupa kalitesinde oynuyorlar inşallah böyle devam ederler
  • Misafir
    Misafir
    bir kıskançlık var sanki )))))))
  • Misafir
    Misafir
    Yazik yahu kac senede bir yapiyorlar. Ugrasmayin lutfen, kiyamam.. fener ile galatasarayin kotu oldugu zamanlar sahne besiktasin ;)
  • Misafir
    Misafir
    efendi beşiktaş diyorsun basketbol maçında salon boşaltılıyor. sonra 3. yıldız diyorlar 13 şampiyonluğa 3. yıldız nasıl oluyor. ha tabii 2 şampiyonluk mahalli ligden oldu 15 doğru tabi.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:59
    görmemişin kupası 15 değil 13 şampiyonluk
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:14
    lütfen beşiktaş ın başarısını kıskanan rakip taraftarlar yorum yapmasın.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:13
    Şampiyonluk kutlaması yapmak neden rezillik ve görmemişlik oluyormuş? anlayamadım...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:06
    beşiktaş dışında başka bir takım yok zaten düşmanlarımız dört yanlarından çatlasınlar buda kapak olsun karakartalım sen çok yaşa
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:01
    Bu kutlamalar biraz citayı yükseltmiyceklee gibi gösteriyor,şampiyon geçen senede olmuşlardı,şampiyonlar şiginde hedefi yükseltmek lazım.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:51
    garsonlarla pişti olmuşlar.. Ülke bu durumdayken böyle bir baloyu da ancak BJK yapar .. Helal !
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:42
    ulkenın durumunda ne var ? turkıye yıllardır bu sekılde basarısız bır karalama denemesı olmus yazın :)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:31
    o iki şampiyonluk havadan gelmedi. fb ve GS nin de olduğu bir life alındı ve Türkiye Şampiyonu olarak temsil edildi. uefa kayıtları bile öyle diyor
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:49
    Yakışır Beşiktaş camiasına, helal olsun..
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:39
    Yalnız olayın HALAY'a bağlanması iyi olmuş. ;)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:10
    Yuuuhhh görgüsüzlüğün bu kadarı :))
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:00
    2 adet şampiyonluk nereden geldi cevap verebilecek biri var mı. Rezillik...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:53
    Sekiztaş ben her zaman derim zurnanin son deliğidir yani gale bile alinacak kulüp degil liverpol 8 sekiztaş 0 saygilarimla
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:58
    Başarıda devamlılık şart, sadece 2 senedir yaşadığımız bu başarıyı biraz abartmıyormuyuz. Bence saçmalık. Efendi beşiktaşlılığa tezat bir durum. Beşiktaşlı olarak kabul etmiyorum.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:54
    Taraftar desteği ile siz bu günleri yaşıyorsunuz. Tataftara da vefa borcunuz var bunu unutmayın. Başarı gelene kadar taraftarımız sağolsun, başarıdan sonra sponsorlar falan filan.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:26
    Ha Ha Ha diye gülünür sadece 4. yıldızı taktığımızda bile böyle birşey yapmadık görgüsüzlük bu olsa gerek :)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:47
    gelen futbolcuların gozlugune kadar calmak gorgulu olmak oluyor herhalde :D
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:14
    hayat parası olana güzel
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 09:50
    helal olsun efendi beşiktaşmış 13 şampıyonlukla arkada federasyon ile 3 yıldır haram olsun zehir zıkkım olsun
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:00
    Sen önce kendi takımının şampiyon luklarına bak size zıkkım haram olsun
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
    bizim gibi enayiler oldu sürece daha çok balo yaparsınız bir baloda taraftara yapın
  • Misafir
    Misafir
    Nasil bir salon olacak acaba bu kadar taraftar için taraftar zaten stadin orda olsun vapurlu olsun kutlamasini yapti.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 09:46
    funda fenevliydi
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 09:30
    cefasını taraftar çeksin sefasını bunlar yıl içerisinde bilet almış olan taraftarlardan 100 tanesini seçip davet etmek işlerine gelmemiştir.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 08:03
    Mutluluk kaynağımız , BEŞİKTAŞ ımız,,
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 00:03
    HOŞGELDIN SAYIN LUCESKU ARAMIZDA SENİDE GÖRMEK NE GÜZEL............
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:44
    Allah devamını nasip etsin... herşey istediğimiz gibi olsun şanlı kartalım...
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
    TEŞEKKÜRLER BAŞKAN ...TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ..
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:35
    ALLAH NİCELERİNİ YAŞATSIN.alıştık birkere
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:32
    Beşiktaşımız her güzel e layık şerefli bir takım çünki....
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:11
    bir beşiktaş taraftarı olarak emeği geçen herkese teşekkürler
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:49
    emeklerin karşılığı çok güzel seneye daha büyük hedefler ve başarılar
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:47
    büyük başkan gelecek yıl türkiyenin yanında avrupa yılı olur inşallah
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:45
    Biz bir aileyiz en köykü günümüz böyle olsun.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:25
    Beşiktaşın büyük destekçileri Rahmi Koç ve Mubariz Mansimova çok teşekkür ediyoruz varolun sağolun
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
    Her kesin emeğine sağlık
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:18
    herkesin emeğine sağlık
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