Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı

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‘YENİ SEZONUN SLOGANI: VEFA’

“Bu başarıda birçok kişinin payı var. Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz. İnşallah Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Bana ‘Efendi Beşiktaş ne demek?’ diye soruyorlar. Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş’ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, ‘Beşiktaş’ demektir. İlk sene ‘Feda’ ile başladık. Sonra ‘Gururlan’ ile devam ettik. Geçen sezon ‘Efendi Beşiktaş’ yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı ‘Vefa’ olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze (Karakurdu) Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin.”