Beşiktaş şampiyonluğu balo ile kutladı

Geceye Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda başkan olan Serdar Bilgili ile o sezonun teknik direktörü Mircea Lucescu da katıldı.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre camianın önde gelen isimlerinin de katıldığı gecede yönetim, teknik heyet ve takım büyük coşku yaşadı.
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Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk balosu düzenledi.
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Four Seasons Bosphorus Otel’deki geceye başkanı Fikret Orman, yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi, futbolcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.
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Beşiktaşlılığı ile bilinen Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı baloda ünlü sanatçı Funda Arar şarkılarıyla davetlileri coşturdu.
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Organizasyonunun girişinde açıklamalarda bulunan başkan Orman “Yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bugün (dün) eğlenme günümüz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek” şeklinde konuştu.
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Orman baloda ise kürsüye çıkıp yeni sezonu, geçtiğimiz yıl Vodafone Park’taki hain saldırıda şehit düşen Emniyet Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu’ya adayacaklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:
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‘YENİ SEZONUN SLOGANI: VEFA’ “Bu başarıda birçok kişinin payı var. Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz. İnşallah Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Bana ‘Efendi Beşiktaş ne demek?’ diye soruyorlar. Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş’ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, ‘Beşiktaş’ demektir. İlk sene ‘Feda’ ile başladık. Sonra ‘Gururlan’ ile devam ettik. Geçen sezon ‘Efendi Beşiktaş’ yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı ‘Vefa’ olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze (Karakurdu) Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin.”
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Bilgili ve Luce hasret giderdi. Baloda şampiyonluk pastasını; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ile kaptanlar Tolga, Oğuzhan, Atiba ve Necip birlikte kesti.
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Caner Erkin: “Sakatlığımı atlattım. Önümüzdeki günlerde görürsünüz. Pepe büyük bir futbolcu. İnşallah Beşiktaş’a yararlı olur”
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Oğuzhan Özyakup: “Bugün (dün) geçen sezonun başarısını kutlamak istiyoruz. Bizim için önümüzde zorlu bir kamp dönemi var. Bu sene de farklı olmayacak. Yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Beşiktaş’ta çok mutluyum.”