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FUTBOL

Göksel Gümüşdağ'dan Sneijder transferiyle ilgili açıklama

Göksel Gümüşdağ'dan Sneijder açıklaması

Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder'a talip olabileceklerini açıkladı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 21:40:30 Güncelleme: 21:44:52

Galatasaray'daki durumu bir süredir belirsizliğini koruyan Hollandalı yıldızla ilgili bir açıklama da Medipol Başakşehir'den geldi.

Son olarak Manchester City'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Gael Clichy'i kadrosuna katan turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'da yaptığı açıklamada Hollandalı yıldıza talip olabileceklerini açıkladı.

Gümüşdağ, "Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Aurelien Chedjou'yu da kadrosuna katmıştı. İstanbul temsilcisi bu yaz Tunay Torun, Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Gael Clichy transferlerini bitirmişti.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 50 dakika önce
    uefa şapiyolar liginde çok yardımı olucak
  • Misafir 52 dakika önce
    koca pepe
  • Misafir 7 saat önce
    beşiktaş alsın 34 -33 diye geri gitsin
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