Göksel Gümüşdağ'dan Sneijder transferiyle ilgili açıklama

Galatasaray'daki durumu bir süredir belirsizliğini koruyan Hollandalı yıldızla ilgili bir açıklama da Medipol Başakşehir'den geldi.
Son olarak Manchester City'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Gael Clichy'i kadrosuna katan turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'da yaptığı açıklamada Hollandalı yıldıza talip olabileceklerini açıkladı.
Gümüşdağ, "Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Aurelien Chedjou'yu da kadrosuna katmıştı. İstanbul temsilcisi bu yaz Tunay Torun, Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Gael Clichy transferlerini bitirmişti.
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YORUMLAR 13
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Misafir 50 dakika önceuefa şapiyolar liginde çok yardımı olucak00
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Misafir 52 dakika öncekoca pepe00
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Misafir 7 saat öncebeşiktaş alsın 34 -33 diye geri gitsin00