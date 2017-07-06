Talisca'nın paylaşımı Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından heyecan yaratan bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla gol sevincinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Talisca, altına "Yoldan çekilin, ben geliyorum" yazdı.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle 4 Temmuz'da kampa katılmayan Talisca'nın bu paylaşımı, gelecek sezon için Beşiktaş'ta oynayacağına dair yorumların yapılmasına neden oldu.

Benfica ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Brezilyalı futbolcunun adı Manchester United'la anılıyordu.

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Taliscada son durum ne?