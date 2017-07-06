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FUTBOL

Talisca'nın paylaşımı Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 22:30:22 Güncelleme: 22:33:07

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından heyecan yaratan bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla gol sevincinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Talisca, altına "Yoldan çekilin, ben geliyorum" yazdı.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle 4 Temmuz'da kampa katılmayan Talisca'nın bu paylaşımı, gelecek sezon için Beşiktaş'ta oynayacağına dair yorumların yapılmasına neden oldu.

Benfica ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Brezilyalı futbolcunun adı Manchester United'la anılıyordu.

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  • Taliscada son durum ne?
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    fazla para veren çıkmadı herhalde..!
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