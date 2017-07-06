Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün ikinci antrenmanının Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Basına kapalı antrenmanda sporcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptığı ifade edilerek, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı bildirildi. Çift kale maçın ardından yaklaşık 2 saat süren antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, takımın akşam antrenmanını çok sayıda taraftarın izlediği vurgulandı. Kulübün Düzce şubesi futbol okulu öğrencilerinin de izlediği antrenmandan sonra taraftarların sporcularla fotoğraf çektirme şansı yakaladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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Topuk Yaylası

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları