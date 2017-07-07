FUTBOL
Başakşehir Manchester City'nin Cengiz Ünder teklifini reddetti
Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
07 Temmuz 2017 Cuma, 01:15:58 | Güncelleme: 09:47:17
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Enes Ünal'ı Bursa'dan 4 milyon 850 bin Euro’ya alıp Villarreal’e 14’e satan Manchester City, şimdi de gözünü Cengiz Ünder’e dikti.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngilizler, 4 saat süren pazarlıklarda Gümüşdağ’ı ikna edemedi.
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Premier Lig’in dev ekibi Manchester City, Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Cengiz Ünder’in transferi için İstanbul’a geldi.
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Tesislere gelen İngiliz yetkililer, daha sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la masaya oturdu.
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8 MİLYON ÖNERİLDİ
Abdullah Avcı’nın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Cengiz’e, City dışında Avrupa’dan 3 kulüp daha talip.
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City’nin, 20 yaşındaki genç yetenek için 6 milyon Euro’luk teklifini 8 milyon Euro’ya çıkardığı ileri sürüldü.
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4 saat süren zirvede Gümüşdağ, 10 milyon Euro isteyince, pazarlıklar tıkandı.
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Geçen yaz Altınordu’dan 700 bin Euro’ya transfer edilen Cengiz’in sözleşmesindeki özel maddeye göre, yeni satışından yüzde 30 pay İzmir ekibine verilecek.
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IŞIL IŞIL PARLIYOR
Türk futbolunun yıldız adaylarından Cengiz, geçtiğimiz sezon Turuncu-Lacivertli takımda 43 maçta 9 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
Ayrıca Milli Takım’da da 2 kez fileleri sarstı.
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GÜMÜŞDAĞ: AYRILIRSA TALİP OLURUZ
Başakşehir'de Sneijder gelişmesi de yaşanıyor.
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Sneijder’ın menajeri Guido Albers, önceki gün yapılan görüşmenin ardından İstanbul’dan ayrılıp transfer görüşmeleri yapmak için yurt dışına gitti.
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Albers’in önce Sampdoria ile temaslarda bulunacağı, anlaşma sağlanamazsa ABD’ye geçeceği belirtilirken 33 yaşındaki yıldıza dün sürpriz bir talip çıktı.
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M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor’a yaptığı açıklamada Sneijder’i kadrolarına katmayı düşünebileceklerini belirterek “Sneijder ayrılırsa talip oluruz” ifadelerini kullandı.
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CLICHY RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan M.Başakşehir, transfer görüşmeleri için Türkiye’ye getirdiği Gael Cilchy ile anlaşmaya vardı.
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Manchester City’den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Fransız sol bekle 3 yıllığına el sıkışıldığı belirtilirken, tecrübeli oyuncu yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
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Clichy için bugün saat 14.00’te imza töreni düzenlenecek.