ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Başakşehir Manchester City'nin Cengiz Ünder teklifini reddetti

Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!

07 Temmuz 2017 Cuma, 01:15:58

  • 1 Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
    1 | 16

    Enes Ünal'ı Bursa'dan  4 milyon 850 bin Euro’ya alıp Villarreal’e 14’e satan Manchester City, şimdi de gözünü Cengiz Ünder’e dikti.

  • 2 Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
    2 | 16

    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngilizler, 4 saat süren pazarlıklarda Gümüşdağ’ı ikna edemedi.

  • 3 Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
    3 | 16

    Premier Lig’in dev ekibi Manchester City, Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Cengiz Ünder’in transferi için İstanbul’a geldi.

  • 4 Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
    4 | 16

    Tesislere gelen İngiliz yetkililer, daha sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la masaya oturdu.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Başakşehir'den Cengiz için City'e ret!
    5 | 16

    8 MİLYON ÖNERİLDİ

    Abdullah Avcı’nın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Cengiz’e, City dışında Avrupa’dan 3 kulüp daha talip.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir
    basaksehir s.ligi ne katilir. gruplarda barselona r madrid gibi takimlar gelirse bu sene iyi taraftar yaparlar
  • Misafir
    Misafir
    once cocuk burada bir oynasin 1 2 sene daha avrupa kupalarinda da oynasin 1 2 sene sonra 20 e satarsiniz. m city alacakta nr yapicak ya yedek birakacak yada kiraliyacak
  • Misafir
    Misafir
    şampiyonlar ligi mi :D hahaha önce bir elemeyi geçsinler de sonra para kazansın
  • Misafir
    Misafir
    Gençlerbirliği dışında süper ligde borcu olayan 2. takım ve kasasında ciddi miktarda nakdi var.
  • Misafir
    Misafir
    borcda olmayinca
  • Misafir
    Misafir
    Bu kadroyla taraftar sıkıntısı çekmez Başakşehir. Ben İstanbul'da yaşıyor olsam futbol izlemek için giderim. Ligin en iyi top oynayan takımı sonuçta
  • Misafir
    Misafir
    Başakşehir , İstanbul'da sayılmaz :) İstanbul da yaşasan emin ol gitmezsin :)
  • Misafir
    Misafir
    Başakşehir'in taraftarı da yok bu parayı nasıl çıkaracak?
  • Misafir
    Misafir
    Şampiyonlar ligi ve süper ligdeki galibiyetlerden kazanacakları paralarla
Kalan karakter : 2000