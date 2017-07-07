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Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı! (Pepe kimdir?)

Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!

07 Temmuz 2017 Cuma, 01:35:17

  • 1 Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
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    Real Madrid’de yaşadığı muhteşem 10 sezonun ardından büyük uğraşlar sonunda Beşiktaş’a kazandırılan Pepe transferi büyük ses getirirken Portekizli yıldızın 34 yaşında olmasına karşın fizik olarak da çok iyi bir durumda olması şaşkınlık yarattı.

  • 2 Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
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    Pepe’nin sağlık kontrolünü bizzat yapan ve her aşamasında yanında bulunan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, Habertürk’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • 3 Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
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    “Pepe’nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği içinde de çok sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper... Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bugüne kadar Real Madrid’de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer.” 

  • 4 Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
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    Öte yandan ülkesine giden Pepe tatilin ardından geri dönecek ve takımla çalışmalara başlayacak.

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  • 5 Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
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    ŞENOL GÜNEŞ'TEN PEPE YORUMU

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk balosunda keyifliydi.

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YORUMLAR 13
  • Misafir
    Misafir
    sergen de kendine iyi baksaydi, real madrid'de yillardir oynardi
  • Misafir
    Misafir
    bu renklilere emzikşeri hazırlayın
  • Misafir
    Misafir
    Renkliler hasetten çıldırmış durumda
  • Misafir
    Misafir
    alemin gözü yaşlı pepe bildiğin yaşlı:)
  • Misafir
    Misafir
    Adam futbol iin yaşlı 1 sene zar zor oynar ondan sonra survivor radyo programı vs gider. Sıcaklardan koruyun adamı:) Gençler adamı metrobüste görürseniz yer verin, yaşlılara saygı.
  • Misafir
    Misafir
    alemin gözü yaşlı pepe sağlam ve beşiktaşlı puhahahah
  • Misafir
    Misafir
    Laf olsun diye haber yapılmış .
  • Misafir
    Misafir
    cocuk avutma isini cizgi film karakteri pepee yapiyor.. burada biraz ciddiyet lutfen cocuk avutmaya gerek yok
  • Misafir
    Misafir
    BEŞİKTAŞ kralll pepe gelin
  • Misafir
    Misafir
    şok oldum....
  • Misafir
    Misafir
    Dünyanın en iyi 3 stoperinden biri, hoşgeldin kralll.
  • Misafir
    Misafir
    Evet evet, herkes şaşkın ve şok olmuş durumda
  • Misafir
    Misafir
    inanılır gibi degil yaş 34 beden yaşı 24 zeka yaşı 44 muhteşem bu durumda ne oluyo
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