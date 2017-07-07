Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı! (Pepe kimdir?)

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Ay, “Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş’a bir sözlerinin olduğunu söyledi. Onların transferle ilgili kendi aralarında bir anlaşmaları var. Beşiktaş ile görüşecekler. Biz de ona göre yeniden görüşeceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok” dedi.