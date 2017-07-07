Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı! (Pepe kimdir?)
Beşiktaş kulüp doktorunun Pepe raporu ortaya çıktı!
07 Temmuz 2017 Cuma, 01:35:17 | Güncelleme: 18:08:04
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Real Madrid’de yaşadığı muhteşem 10 sezonun ardından büyük uğraşlar sonunda Beşiktaş’a kazandırılan Pepe transferi büyük ses getirirken Portekizli yıldızın 34 yaşında olmasına karşın fizik olarak da çok iyi bir durumda olması şaşkınlık yarattı.
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Pepe’nin sağlık kontrolünü bizzat yapan ve her aşamasında yanında bulunan kulüp doktoru Sarper Çetinkaya, Habertürk’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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“Pepe’nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği içinde de çok sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper... Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bugüne kadar Real Madrid’de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer.”
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Öte yandan ülkesine giden Pepe tatilin ardından geri dönecek ve takımla çalışmalara başlayacak.
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN PEPE YORUMU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk balosunda keyifliydi.
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Güneş yaptığı açıklamada “Rakiplerimiz de çok güçlü değerli. Onların bizi yenmek için hayalleri olduğunu biliyoruz. Ama bizim de kendi gerçeğimiz, kendimizi geçmek olacak. Sezona başlarken eğleneceğiz inşallah. Ondan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yeni sezona yeniden şampiyon olup, tekrar inşallah buraları görürüz” dedi.
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Tecrübeli hoca, yeni transfer Pepe ile ilgili “Pepe ile söylenecek bir şey yok. Kariyeri, futbol başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş’ın gücünü arttıracaktır” diye konuştu.
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TALISCA GELİYOR! Henüz İstanbul’a gelmeyen Brezilyalı yıldız, hakkındaki şüphelere noktayı koydu.
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Bonservisinin sahibi Benfica ile menajeri Mendes’in kulağını çektiği Sambacı, İnstagram’dan “Çekilin yoldan, geliyorum” yazdı.
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta 4 Temmuz’da kampa katılması gereken ancak tatiline devam edip ek izin istediği belirtilen Anderson Talisca’nın bu tavrı kafalarda soru işareti yaratmıştı.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaz boyu Manchester United’a gideceği yönündeki söylentilere açık kapı bırakan ve menajer Jose Mourinho’ya hayranlığını dile getiren yetenekli sol ayak, Siyah-Beyazlılar’ın tam da canını sıkmaya başlamıştı ki dün müjdeli haber geldi.
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Ücretine hatrı sayılır bir zam istediği konuşulan ancak bu talebi önceki başkan Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalarla reddedilen Brezilyalı yıldızın, bonservisini elinde bulunduran Benfica Kulübü ve menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmeler sonrası dönüş kararı aldığı öğrenildi.
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Benfica yetkilileri ile Mendes’in Talisca’ya uyarılarda bulunduğu ve “Manchester United’la ilgili açıklamalarda bulunmaktan vazgeç. Bu sezonu da Beşiktaş’ta geçireceksin. Yönetim iyileştirme konusunda sana yardımcı olacak. Sen sadece bu sezon da futboluna odaklan” dedikleri ifade edildi.
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BİRKAÇ GÜNE KAMPTA
Bu sözlerin ardından Sambacı da İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğraf paylaşıp altına “Çekilin yoldan, ben geliyorum” yazdı.
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23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılması beklenirken başkan Fikret Orman’ın önceki gün belirttiği ceza konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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ABOUBAKAR DEFTERİ KAPANIYOR!
Transferi arapsaçına dönen Vincent Aboubakar’ın bonservisini almak için hem Lorient hem de Porto kulüpleri ile yaptığı görüşmelerden istediğini alamayan Beşiktaş yönetimi, yavaş yavaş Kamerunlu golcüden vazgeçiyor...
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Önümüzdeki hafta iki kulüple yeniden masaya oturmayı planlayan transfer komitesinin bu kararından büyük ölçüde vazgeçtiği belirtildi.
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Aboubakar’ın önümüzdeki sezon serbest kalacak olması nedeniyle yüklü bonservis ücreti ödemek istemeyen başkan Fikret Orman’ın yönetici arkadaşlarından eldeki alternatiflere yönelmelerini istediği kaydedildi.
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YENİDEN GIGNAC!
Aboubakar’ın defterini kapatmaya hazırlanan Beşiktaş’ta gözler tekrar Fransız golcü Andre Pierre Gignac’a çevrildi.
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Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tigres’te forma giyen Gignac’ın bonservisini almak için görüşmelere başladı.
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Öte yandan Tigres Sportif Direktörü Miguel Angel Garza, Gignac için ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile transfer görüşmesi yaptıklarını açıkladı.
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YUSUF ERDOĞAN İDDİASI!
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan’ın transferiyle ilgili konuştu.
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Ay, “Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş’a bir sözlerinin olduğunu söyledi. Onların transferle ilgili kendi aralarında bir anlaşmaları var. Beşiktaş ile görüşecekler. Biz de ona göre yeniden görüşeceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok” dedi.