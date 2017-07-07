Serdar Ali Çelikler yazdı: "Sneijder'in her dediği yapıldı ama olmadı"

Galatasaray yönetimi, özelde başkan Dursun Özbek ilk kez bu sene biraz olsun nefes almış gibi görünüyor. Taraftarın bir bölümü halen “Kimseyi transfer etme yeter ki git” fikrinde olsa da bir kısım Sarı-Kırmızılar ise yapılan transferlerin memnuniyeti içinde. Bence Gomis ve Maicon tam isabet transferler. Belhanda gibi skoru düşük forvet arkası oyuncudan hazzetmediğim bilinir. Sağ bek ve sol bek de alınacak. Selçuk’un yanına da muhtemelen bir Fransız daha gelecek. Gelip tıkanılan nokta Sneijder’ın gönderilmek istenmesi. Bugün yarın karşılıklı fesih gündeme gelebilir. Wesley’nin gönderilmesini anlamlandıramayanlara yönetimin verdiği yanıt şu minvalde: “Wes’in kariyerinde en uzun süre forma giydiği kulüp G.Saray. Yılda da 5.2 milyon Euro para kazanıyor. Ne derse, ne isterse yapılıyor. Hoca beğenmiyor, arkadaşlarını yetersiz görüyor ama kendisi de kuvvetli değil, 2-3 yıl önceki veriminde de değil. Ayrıca biz yönetim olarak ne derse yaptık. Riekerink ile De Jong’u da o istediği için aldık. Ama Wes bize isteklerinin karşılığını veremedi. Madem G.Saray’ı seviyor o zaman yıllık ücretini indirsin...”

Doğru ya da yanlış, taraftar nasıl yorumlar bilemiyorum ama düşünce bu. Aslında bir dönemin, ‘futbolcuya dayalı düzen’in itirafı olarak yorumlanabilir ama gelinen noktada Wes ile G.Saray’ın artık birlikte olmaları zor gözüküyor.

VOLKAN, YANAL’A SALLADI; FORMAYI ALDI

Volkan Demirel yeniden sözleşme uzattı, rahatladı. Aslında 2 yıldır ciddi ciddi sözleşme yenilenmemesi düşünülüyordu ama amigo olduğundan takımda kalmayı başardı. Bu sene Volkan’ın yerine birinci kaleci alınması gündeme geldi ve Ospina ile ilgilenildi. Ama Demirel yine 1. kaleci. Formayı garantilemenin verdiği rahatlıkla hem Kocaman hocasının hem de Yıldırım başkanının seveceği bir açıklama yaptı; Yanal’a salladı. Aslında Ersun Yanal da Aykut hocasının sistemi ile başarılı olmuştu! Bir yıl önce Aykut hocasının takımı sadece 56 gol, 1 yıl sonra İsmail Abi’lerinin takımı 60 gol atabilmişken ‘aynı’ (!) sistemi uygulayan Ersun Yanal döneminde ‘aynı’ (!) takım 74 gol atmış... Nasıl aynı sistemse... Ama Demirel son 5 yıldır performansla/liyakatla değil başkanın manevi evladı olma kontenjanından oynuyor. Bu sene de farklı olmayacak. Taraftara da “Gelin, değiştik, değişiyoruz” diyecekler bir de..

YAŞLAR SIKINTI AMA KALİTELERİ İYİ

Baştan söyleyeyim Pepe için Beşiktaş yönetimini kutlarım. Nokta transfer yaptılar. Pepe 34 yaşında. Gomis 32 olmak üzere, Dirar 31, Clichy 32’ye geliyor, Valbuena 36 yaşında buradan ayrılacak... Neredeyse 30 yaş altı Avrupalı oyuncu alamaz duruma düştük. Yaşlı transferi tartışılmalı ama Adebayor ve Eto’o gibi iyi örnekler de var. Bu sene yaşlı ama kaliteleri tartışılmaz oyuncular izleyeceğiz.