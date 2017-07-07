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FUTBOL

Rıdvan Dilmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerini yorumladı!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama

07 Temmuz 2017 Cuma, 11:04:40

  • 1 Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama
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    Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son durumunu, Volkan Demirel'in son açıklamalarını, sarı-lacivertlilerde gündem olan başkanlık yarışını, transferleri yorumlarken Galatasaray'la ilgili de konuştu. 

  • 2 Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama
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    Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

  • 3 Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama
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    "Fenerbahçe'den bu sezon çok ümitliyim. Fiziksel anlamda F.Bahçe ile G.Saray geçen sezon koştukları mesafenin 5-10 km fazlasını koşacaklar. İki takımın teknik direktörleri de fiziği ön plana koyuyorlar. Yüksek tempo avantajdır."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama
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    "İki takımın deplasman puanlarını 2 yıl Beşiktaş'la karşılaştırırsanız aradaki fark çıkar. Bu mesafeyi kapatamazlarsa yine olamazlar. Neden? Çünkü Beşiktaş stadının yapıldığı dönemde cebine büyük bir koz koydu, deplasman fobisi gitti."

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  • 5 Rıdvan Dilmen'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklama
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    "Deplasmanı olmayan tek Türk takımı. Bunu devam ettirebilir çünkü alışkanlık oldu. F.Bahçe ve G.Saray'ın yıllardır deplasmanlarda düşüşü vardır. İki takım da taraftarıyla içerde fazla puan alırlar. Beşiktaş da deplasmanda fazla puan alıyor. Beşiktaş yeni stadıyla birlikte namağlup ligde."

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    hadi ya adam gerçekleri söylüyor diye sevmeyebilirsin ama biz seviyoruz Rıdvan hocamızı
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:43
    sen Fenerbahce icin hic konusma Ridvan..En sevilmeyen insansin FB taraftarlari icin..
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:40
    Volkan Demirel bence hiç konuşmasın
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:47
    hala Aziz yıldırım diyor. yay farkında değilmisin bu kulübe verdiği zararı. eğer gidecekse varsın şampiyon olmasın yetti artık
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:40
    Aykut un kankası oldugundan savunuyo aykutu başarılı oldun istiyo neresi dünya çapında aykutun iki maç kaybetsin görürüz homuldanmayı
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