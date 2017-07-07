Rıdvan Dilmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerini yorumladı!

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"Bu yanlış. Aykut Hoca ve Aziz Bey, Volkan'la konuşup, 'Bu tarz demeçler verme' demeli. Çünkü Yanal'ın da Kartal'ın da Pereira'nın da Advocaat'ın da emekleri var. Volkan'ın düşüncesi ne olursa olsun, Ersun Yanal, F.Bahçe tarihine şampiyon olarak geçmiştir."