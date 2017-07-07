Süper Lig'de İlhan Cavcav sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi" denildi.
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YORUMLAR 25
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Misafir 8 saat öncefutbol federasyonunu kutluyorum.mehmet uyguc00
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Misafir 12 saat öncekime sorup karar veriyorlar arkadaş ??? Ben istemiyorum, kafasına göre seçip koyabilecekler mi böyle??? Birde millete bir sorun bakalım... Ülkemde futboldan soğumak için her şart sağlanıyor arkadaş. Nasıl bi devir...00
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Misafir 18 saat önceNEDEN SADECE ÖLEN BAŞKANLARIN İSİMLERİ KOYULUYOR FUTBOLCULARIN HOCALARIN NEDEN İSİMLERİ KOYULMUYOR00