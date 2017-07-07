U17 Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi Mumbai şehrinde düzenlendi.
2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türkiye U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'nda yer aldı. Rakipleri ise Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda oldu.
24 ülkenin katılacağı turnuvada takımlar 6 grupta yer alacak. 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.
Tüm gruplar şöyle:
A GRUBU
Hindistan
Amerika Birleşik Devletleri
Kolombiya
Gana
B GRUBU
Paraguay
Mali
Yeni Zelanda
Türkiye
C GRUBU
İran
Gine
Almanya
Kosta Rika
D GRUBU
Kuzey Kore
Nijer
Brezilya
İspanya
E GRUBU
Honduras
Japonya
Yeni Kaledonya
Fransa
F GRUBU
Irak
Meksika
Şili
İngiltere
- U17 Milli Takımı
- 2017 FIFA U17 Dünya Kupası
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YORUMLAR 2
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Misafir 3 saat öncetürkiyenin gururusunuz siz00
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Misafir 3 saat öncehel olsun cocuklar insallah iyi bir derece al?r?z00