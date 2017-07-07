U17 Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi Mumbai şehrinde düzenlendi.

2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türkiye U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'nda yer aldı. Rakipleri ise Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda oldu.

24 ülkenin katılacağı turnuvada takımlar 6 grupta yer alacak. 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüm gruplar şöyle:

A GRUBU

Hindistan

Amerika Birleşik Devletleri

Kolombiya

Gana

B GRUBU

Paraguay

Mali

Yeni Zelanda

Türkiye

C GRUBU

İran

Gine

Almanya

Kosta Rika

D GRUBU

Kuzey Kore

Nijer

Brezilya

İspanya

E GRUBU

Honduras

Japonya

Yeni Kaledonya

Fransa

F GRUBU

Irak

Meksika

Şili

İngiltere

U17 Milli Takımı

2017 FIFA U17 Dünya Kupası