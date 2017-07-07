Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Sneijder gidiyor mu?

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme maçının kadrosuna Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Nigel De Jong'u dahil etmedi. Sarı-kırmızılı takım Östersunds maçlarında sahaya bu üç önemli isim olmadan çıkacak.
Wesley Sneijder'ın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
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YORUMLAR 27
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Misafir 7 dakika önceBaba Sneijder00
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Misafir 9 saat önceADAM TEK BAŞINA DEVLET OLMAK İSTİYOR 4,5 YILLIK GALATASARAY KARİYERİ BOYUNCA SORUN YAŞAMADIĞI TD KALMADI OYNARKEN İYİDİ ŞİMDİMİ KOTU OLDU DİYECEKSİNİZ EVET ABİ ŞİMDİ KOTU OLDU PALAZLANDIKÇA KULUBU SATIN ALDIĞINI ZANNEDİYOR.00
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Misafir 9 saat önceberbat bir yönetim00