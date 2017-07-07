Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Sneijder gidiyor mu?

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Öneleme maçının kadrosuna Wesley Sneijder, Hakan Balta ve Nigel De Jong'u dahil etmedi. Sarı-kırmızılı takım Östersunds maçlarında sahaya bu üç önemli isim olmadan çıkacak.



Wesley Sneijder'ın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

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