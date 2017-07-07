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Bradley Lowery
FUTBOL

Bradley Lowery kimdir? Bradley Lowery hayatını kaybetti!

Bradley Lowery hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden minik futbolsever Bradley Lowery yaşamını yitirdi

07 Temmuz 2017 Cuma, 19:19:50 Güncelleme: 19:27:53

Sunderland taraftarı olduğu bilinen, 6 yaşındaki kanser hastası Bradley Lowery hayatını kaybetti.

Ailesinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, Lowery'nin anne ve babasının kollarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "O bizim süper kahramanımızdı ve en büyük mücadeleyi verdi. Ancak ona başka bir yerde ihtiyaç vardı" ifadeleri kullanıldı.

Bradley Lowery geçtiğimiz sezon, taraftarı olduğu Sunderland kulübünün maskotuydu.

CHELSEA'DAN BRADLEY LOWERY İÇİN MESAJ

İngiltere Premier Lig takımlarından olan Chelsea, Bradley Lowery'nin hayatını kaybetmesi üzerine resmi Twitter sayfasından videolu bir mesaj yayınladı.

Videoda Chelsea, "#OneBradleyLowery" hashtagini kullanarak Sunderland - Chelsea arasında oynanan maç öncesinde fanatik Sunderland taraftarı olan Bradley Lowery'i sevindirmek adına yapılan jest yer alıyor.

İşte Chelsea'nin Bradley Lowery için attığı tweet;

twitter

  • Bradley Lowery
  • sunderland
  • taraftar
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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Üzüldüm allah rahmet eylesin
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