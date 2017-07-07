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FUTBOL

Süper Lig'in fikstür çekimi 11 Temmuz'da yapılacak

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz Salı günü yapılacak

07 Temmuz 2017 Cuma, 21:14:43 Güncelleme: 21:32:15

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

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