FUTBOL
Fenerbahçe Transfer Haberleri - FB Son Dakika Transfer Haberleri - 8 Temmuz 2017
Fenerbahçe'de transfer harekatı
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:48:02 | Güncelleme: 10:00:20
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Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürürken yönetim kanadı da transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Sarı -Lacivertliler’in öncelikli hedefi santrfor mevkii. Bu bölgeye bir takviye yapılacak.
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Fernandao’nun durumuna göre bu sayı ikiye de çıkabilir.
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Teknik direktör Aykut Kocaman göreve başladığı ilk günlerde yöneticilerle yaptığı görüşmelerde 3 santrfor istediğini söyledi.
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Kocaman, Robin van Persie’den çok umutlu.
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Hatta yöneticilere “Van Persie benim 1 numaram” dedi.
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PEREZ İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Ancak 3 kulvarda mücadele edilecek olması ve sezona olmazsa olmaz şampiyonluk parolasıyla hazırlanılması nedeniyle Aykut Hoca bu bölgeyi çok kuvvetli tutmak istiyor.
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Bu doğrultuda Arsenal’den Lucas Perez ile temaslar sürüyor.
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Fernandao takımda da kalabilir yollar da ayrılabilir.
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Bu futbolcuya Çin kulüplerinin de ilgisi var.
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Fernandao’nun satılması durumunda 2 santrfor transferi düşünülüyor.
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SOW’A ‘2 MİLYON EURO’ MESAJI
Sow’un dönmesi ise zor.
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Al Ahli kulübü yeniden kiralama durumunda çok ciddi rakamlar istiyor.
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Fenerbahçeli yöneticiler Sow’a şu mesajı iletti:
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“Al Ahli’ye para ödemeyiz."
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"Kulübünle işini çözersen olur ama sana da 2 milyon Euro veririz."
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Bu şartlarda da transferin gerçekleşmesi güç görünüyor.
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DİRAR, LENS VE EMRE MOR
Aykut Kocaman Faslı oyuncu Nabil Dirar’ı sağ bek olarak düşünüyor.
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Bu futbolcunun sağ kanadı hem savunma hem hücum anlamında çok verimli kullanıyor olması hocanın da elini güçlendiriyor.
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Kocaman, ön libero ve orta saha için eldeki oyuncuları yeterli görürken, sadece sağ kanat için görüşmeler sürdürülüyor.
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Lens konusunda hem futbolcudan hem kulübü Sunderland’tan cevap bekleniyor.
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Emre Mor’un ise kendisi “evet” demiş olsa da kulübü Borussia Dortmund’tan henüz net bir cevap gelmedi.
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Alman kulübü de yeni teknik direktörü Peter Bosz’un Emre hakkında vereceği raporu bekliyor.
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Bosz, ‘Emre kalsın’ derse Fenerbahçe diğer alternatiflere yönelecek.
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‘KJAER SATILIR MI?’
Transferi neredeyse aylardır konuşulan Kjaer içinse gelen öyle ciddi ve büyük bir teklif yok.
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Hatta Aziz Yıldırım satmıyor bile.
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Yönetimde de “Şampiyonluk senesinde direkt oynayan oyuncu mu satılır?” görüşü hakim.
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Karşı koyulamaz bir teklif gelirse her futbolcu için olduğu gibi elbette Kjaer için de değerlendirilir de şu ana kadar böyle bir girişimde bulunan yok.
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Herhangi bir gelişmeye karşılık olarak ise Kjaer’in alternatifleri İtalya ve Almanya’dan.