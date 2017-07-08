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Fenerbahçe Transfer Haberleri - FB Son Dakika Transfer Haberleri - 8 Temmuz 2017

Fenerbahçe'de transfer harekatı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:48:02

  • 1 Fenerbahçe'de transfer harekatı
    1 | 29

    Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürürken yönetim kanadı da transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 2 Fenerbahçe'de transfer harekatı
    2 | 29

    Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Sarı -Lacivertliler’in öncelikli hedefi santrfor mevkii. Bu bölgeye bir takviye yapılacak.

  • 3 Fenerbahçe'de transfer harekatı
    3 | 29

    Fernandao’nun durumuna göre bu sayı ikiye de çıkabilir.

  • 4 Fenerbahçe'de transfer harekatı
    4 | 29

    Teknik direktör Aykut Kocaman göreve başladığı ilk günlerde yöneticilerle yaptığı görüşmelerde 3 santrfor istediğini söyledi.

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  • 5 Fenerbahçe'de transfer harekatı
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    Kocaman, Robin van Persie’den çok umutlu.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    kocaman yalan ve zevksiz futbol yine bizi bekliyor.
  • Misafir
    Misafir
    gabigol sağ açık için ve bazı durumlarda forvet olarak ta oynayabilir müthiş olur. ayrıca sol bek büyük bi sorun olacak.
  • Misafir
    Misafir
    vaz-te iş yapar bu takımda
  • Misafir
    Misafir
    Afrikalı ciğerli bir 10 numara alınmali. Aurello hala aranan bir adam bence.
  • Misafir
    Misafir
    Deniz Türüçü satın almalı Fenerbahçe
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