Beşiktaş'ın yıldız stoperi Marcelo'dan transfer açıklaması
Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:44:54 | Güncelleme: 10:23:06
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Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası Marcelo, Lyon'a transfer olacağına yönelik haberlere siyah-beyazlıların şampiyonluk balosunda cevap verdi.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'e özel açıklamalar yapan Marcelo, geleceğiyle ilgili konuşurken Pepe transferini ve gelecek sezonu da değerlendirdi.
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15. şampiyonluğunu önceki gün düzenlenen görkemli bir baloyla kutlayan Beşiktaş’ta camia 3. yıldızın keyfini doyasıya çıkartırken, defansın tecrübeli ismi Marcelo, Habertürk’e önemli açıklamalarda bulundu.
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Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana gösterdiği performansla alkış alan Brezilyalı stoper, Lyon’a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak “Bir yere gitmedim. Gitmeye de niyetim yok. Bu takımı asla bırakmam. Bu sene de yapacağımız çok iş var. Yine şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer gruptan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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30 yaşındaki tecrübeli yıldızın ayrılmak istemediği ve Siyah-Beyazlı kulübün de Marcelo’yu bırakmayı düşünmediği; fakat 8.5 milyon Euro’luk rakamın başkan Fikret Orman’ın kafasını karıştırdığı öğrenildi.
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‘HAYRAN OLUNACAK BİR İSİM’
Sambacı, yeni transfer Pepe’yi de yorumlarken Portekizli yıldıza övgüler yağdırdı.
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Deneyimli savunmacının kendilerine büyük güç katacağını belirten Marcelo, “Pepe dünya çapında bir star. Hayran olunacak bir isim. Pepe ile beraber Fabri’ye top bile getirtmeyiz. Fabri kariyerinin en rahat, en az gol yediği sezonlarından birini geçirir. Pepe ile oynamak benim için çok önemli” diyerek sözlerini noktaladı.
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LYON 8.5 VERDİ KAFALAR KARIŞTI
Lyon'un Marcelo ısrarı bitmiyor.
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Fransız devi, Breziyalı stoper için Beşiktaş’a daha önce yaptığı 8.5 milyon Euro’luk teklifini yineledi ve Kartal’dan yanıt beklemeye geçti.
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32!
Marcelo, geçen sezon ligde 32 maçta oynayıp 2 bin 844 dakika sahada kalıp bu alanda en istikrarlı isim oldu.
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14!
Fabri, 2016-17’de ligde 32 maçta 27 gol yerken 14 mücadelede kalesini gole kapattı.
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ROTA EDER'E DÖNDÜ
Aboubakar’ın zora girmesiyle alternatiflere yönelen Siyah-Beyazlılar, geçen sezon da gündeme gelen Eder’i gündemine aldı. Portekizli golcü için Lille’in kapısı çalındı
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Stopere Pepe’yi transfer ederek hem önemli bir eksiği gideren hem de dünya çapında ses getiren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi.
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Vincent Aboubakar’ın Porto ve Lorient arasındaki anlaşmadan dolayı transferi zora girerken Siyah-Beyazlı kurmaylar da alternatif isimleri gündeme almaya başladı.
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Swansea forması giyen Fernando Llorente’den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, transfer komitesi geçen sezon da adı Kartal’la anılan Lille’in golcüsü Eder için nabız yoklamaya başladı.
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GIGNAC, BONY, COSTA
Santrfor konusunda acele etmeyen ve ağustosa kadar uygun oyuncuyu aramayı planlayan Beşiktaş, Eder’in dışında Meksika’da Tigres forması giyen Andre Gignac, M. City’den Wilfred Bony ile Chelsea’den ayrılması beklenen Diego Costa’nın durumunu da yakından takip ediyor.
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COSTA, BEŞİKTAŞ'I BEĞENDİ
Pepe gibi bir dünya markasını kadrosuna katan Beşiktaş’ta, forvet için ismi geçen adaylardan biri olan Diego Costa, İnstagram’da Beşiktaş’ın yaptığı bir paylaşımı beğendi.
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29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında yatlarla Dolmabahçe’den geçişinin yer aldığı videoyu beğendi ve heyecan yarattı.
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Siyah-Beyazlı taraftarlar, Pepe’de olduğu gibi İspanyol golcüye de Kartal’a gelmesi için sosyal medya üzerinden büyük bir baskı kurdu.
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SOSA MESAJ YOLLADI
Kartal'a geri dönme ihtimali konuşulan Jose Sosa, dünkü baloyu sosyal medyadan takip etti.
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Arjantinli maestro, Cenk Tosun’un İnstagram’dan yaptığı canlı yayına katılırken alkış emojisiyle yorum yazması dikkat çekti.