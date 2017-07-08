Beşiktaş'ın yıldız stoperi Marcelo'dan transfer açıklaması

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Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana gösterdiği performansla alkış alan Brezilyalı stoper, Lyon’a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak “Bir yere gitmedim. Gitmeye de niyetim yok. Bu takımı asla bırakmam. Bu sene de yapacağımız çok iş var. Yine şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer gruptan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.