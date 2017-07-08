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FUTBOL

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Marcelo'dan transfer açıklaması

Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:44:54

  • 1 Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
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    Beşiktaş'ın savunmadaki sigortası Marcelo, Lyon'a transfer olacağına yönelik haberlere siyah-beyazlıların şampiyonluk balosunda cevap verdi.

  • 2 Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'e özel açıklamalar yapan Marcelo, geleceğiyle ilgili konuşurken Pepe transferini ve gelecek sezonu da değerlendirdi.

  • 3 Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
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    15. şampiyonluğunu önceki gün düzenlenen görkemli bir baloyla kutlayan Beşiktaş’ta camia 3. yıldızın keyfini doyasıya çıkartırken, defansın tecrübeli ismi Marcelo, Habertürk’e önemli açıklamalarda bulundu.

  • 4 Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
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    Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden bu yana gösterdiği performansla alkış alan Brezilyalı stoper, Lyon’a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak “Bir yere gitmedim. Gitmeye de niyetim yok. Bu takımı asla bırakmam. Bu sene de yapacağımız çok iş var. Yine şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde bu sefer gruptan çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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  • 5 Marcelo geleceğiyle ilgili Habertürk'e konuştu!
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     30 yaşındaki tecrübeli yıldızın ayrılmak istemediği ve Siyah-Beyazlı kulübün de Marcelo’yu bırakmayı düşünmediği; fakat 8.5 milyon Euro’luk rakamın başkan Fikret Orman’ın kafasını karıştırdığı öğrenildi.

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