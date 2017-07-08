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FUTBOL

Fenerbahçe Emre Mor ve Emre Belözoğlu'nu transfer ediyor!

Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:50:30

  • 1 Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
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    DHA'nın iddiasına göre Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle daha çok kiralık oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferini yüzde 99 bitirdi.

  • 2 Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
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    Hem Emre hem de menajeri Muzzi Özcan ile daha önceden her konuda anlaşan sarı lacivertliler Borussia Dortmund yetkililerini ikna etmek üzere. 

  • 3 Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
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    Son olarak yeni teknik direktör Petre Bosz'a danışılacak ancak genç oyuncunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istemesini söylemesi üzerine Fenerbahçe'nin eli güçlendi.

  • 4 Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
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    Birkaç gün içinde Petre Bosz'tan gelecek olumlu cevabın ardından Emre Mor'un yeni sezonda sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

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  • 5 Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
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    NTV Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski kaptan Emre Belözoğlu geldi.

     

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir
    Misafir
    Evine don buyuk kaptan
  • Misafir
    Misafir
    emre mor bizim ligde zoranlar yaşar emre belezoğlu ise gereksiz olur o bölgede fazlasıyla adam var. sağ tarafa gabigol daha iyi olurdu. forvette oynayabiliyor.
  • Misafir
    Misafir
    emre mor kim ya..? çoluk çocukla bu işlerin olmayacağını anlamadınızmı hala
  • Misafir
    Misafir
    Adamı 2-3 kez bir yerlere gönderdi, şimdi tekrar almak istiyor. Küçük bir bakkal yönetir gibi kulüp yönetirsen olacağı budur.
  • Misafir
    Misafir
    emre mor; boş yatırım ve pişmanlıktır.
  • Misafir
    Misafir
    neden gönderildi peki bu adam sorarım size ?
  • Misafir
    Misafir
    tam azize göre futbolcu.her yenilgiden sonra beraber saldırırlar artık
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