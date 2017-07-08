FUTBOL
Fenerbahçe Emre Mor ve Emre Belözoğlu'nu transfer ediyor!
Hareketli saatler: Emre Mor ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok yakın!
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:50:30 | Güncelleme: 12:35:35
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DHA'nın iddiasına göre Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle daha çok kiralık oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferini yüzde 99 bitirdi.
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Hem Emre hem de menajeri Muzzi Özcan ile daha önceden her konuda anlaşan sarı lacivertliler Borussia Dortmund yetkililerini ikna etmek üzere.
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Son olarak yeni teknik direktör Petre Bosz'a danışılacak ancak genç oyuncunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istemesini söylemesi üzerine Fenerbahçe'nin eli güçlendi.
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Birkaç gün içinde Petre Bosz'tan gelecek olumlu cevabın ardından Emre Mor'un yeni sezonda sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
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NTV Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski kaptan Emre Belözoğlu geldi.
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Medipol Başakşehir forması giyen deneyimli oyuncu için aracılar vasıtasıyla ilk temas kuruldu.
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Emre Belözoğlu ise Medipol Başakşehir ile sözleşmesi devam etse de Fenerbahçe'ye "hayır" cevabı vermedi.
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Yöneticilerin ve teknik ekibin de Emre'nin dönüşüne sıcak bakması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.
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Görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor.
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Ancak Fenerbahçe adına son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek.
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Yıldırım'ın onay vermesi halinde resmi görüşmeler başlayacak.
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36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 35'i ilk 11 olmak üzere 36 maçta görev alırken 6 gol atıp 8 de asist yaptı.
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Sarı lacivertliler transfer döneminde Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Lyon'dan Mathieu Valbuena, Monaco'dan Nabil Dirar ve Malaga'dan kaleci Carlos Kameni'yi kadrosuna kattı.
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