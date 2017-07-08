İşte Tudor'un transfer listesi (Galatasaray transfer)
İşte Tudor'un transfer listesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:20:22 | Güncelleme: 10:29:11
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Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Slovakya kampında biraraya geldiği Dursun Özbek'ten 7 mevkiye transfer istedi...
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Hırvat hocanın transfer istediği mevkiler ve oyuncular hakkındaki detaylar burada...
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Defansa 2 ve orta sahaya 3 transfer isteğini yineleyen Tudor, Sinan ve Cenk Gönen’in de yerlerine de futbolcu alınması gerektiğini söyledi.
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Hırvat hocanın talep ettiği isimler arasında Konoplyanka ve Feghouli liste başı.
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Sabri Sarıoğlu’nun da gitmesiyle bu bölgede fazla alternatif kalmadı. Lille’den Sebastien Corchia ve Juventus’tan Stephan Lichsteiner gündemde.
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Sabri Sarıoğlu’nun da gitmesiyle bu bölgede fazla alternatif kalmadı. Lille’den Sebastien Corchia ve Juventus’tan Stephan Lichsteiner gündemde.
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Tudor, Nigel de Jong ve Ryan Donk’un ayrılmaları halinde bu rakamın 2’ye yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.
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Galatasaray'da orta sahaya 3 aday bulunuyor! İşte hedefteki isimler...
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İlk hedef Juventus forması giyen genç oyuncu Mario Lemina ya da takım arkadaşı Asamoah...
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Roma'dan William Vainqueur için de uzun süredir görüşmeler devam ediyor.
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Vainqueur için Lemina ve Asamoah'tan gelecek haber bekleniyor.
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Galatasray için son aday da Stoke City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gianelli Imbula...
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Cenk Gönen’in yerine genç bir kaleci alınacak. Şu an isim belirlenmedi.
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Galatasaray bir süredir Adanaspor forması giyen Hayrullah Mert Akyüz ile ilgileniyor.
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Sinan Gümüş’ün hem kanatlarda hem de forvette oynayabildiğine dikkat çeken Tudor, bütün sezonu Gomis-Eren ikilisiyle götürmelerinin mümkün olmadığını belirtip, üçüncü bir golcünün şart olduğunu söyledi.
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Gomis ve Eren’in verimliliğini artırmak için kanat organizasyonlarına ağırlık vereceklerini ifade eden Tudor, bu nedenle de her iki kanada birer oyuncu alınması gerektiğini belirtti.
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Hırvat hoca sağa Feghouli’yi, sola Konoplyanka’yı istiyor.
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Carole ve Linnes bulunduğu için şu an bu mevkii öncelikli değil. Aranan niteliklere uygun bir sol bek bulunursa hemen alınacak.