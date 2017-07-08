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FUTBOL

İşte Tudor'un transfer listesi (Galatasaray transfer)

İşte Tudor'un transfer listesi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:20:22

  • 1 İşte Tudor'un transfer listesi
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    Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Slovakya kampında biraraya geldiği Dursun Özbek'ten 7 mevkiye transfer istedi...

  • 2 İşte Tudor'un transfer listesi
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    Hırvat hocanın transfer istediği mevkiler ve oyuncular hakkındaki detaylar burada...

  • 3 İşte Tudor'un transfer listesi
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    Defansa 2 ve orta sahaya 3 transfer isteğini yineleyen Tudor, Sinan ve Cenk Gönen’in de yerlerine de futbolcu alınması gerektiğini söyledi.  

  • 4 İşte Tudor'un transfer listesi
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    Hırvat hocanın talep ettiği isimler arasında Konoplyanka ve Feghouli liste başı.

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  • 5 İşte Tudor'un transfer listesi
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    Sabri Sarıoğlu’nun da gitmesiyle bu bölgede fazla alternatif kalmadı. Lille’den Sebastien Corchia ve Juventus’tan Stephan Lichsteiner gündemde.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Defans ve forvet alınsın her sene forvet sıkıntısı yaşıyoruz sağ sol ve ön libero bunlar olmalı insallah Todor da korkak futbol oynatmaz
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