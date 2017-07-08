Beşiktaş Transfer Haberleri - BJK Transfer Haberleri Son Dakika

7 | 11

COSTA, BEŞİKTAŞ'I BEĞENDİ

Pepe gibi bir dünya markasını kadrosuna katan Beşiktaş’ta, forvet için ismi geçen adaylardan biri olan Diego Costa, Instagram’da Beşiktaş’ın yaptığı bir paylaşımı beğendi.