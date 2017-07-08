Beşiktaş Transfer Haberleri - BJK Transfer Haberleri Son Dakika
Beşiktaş'ta rota Fransa'ya döndü!
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:27:08 | Güncelleme: 10:45:29
1
1|11
Aboubakar’ın zora girmesiyle alternatiflere yönelen Siyah-Beyazlılar, geçen sezon da gündeme gelen Eder’i gündemine aldı.
2
2|11
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar Portekizli golcü için Lille’in kapısını çaldı.
3
3|11
Stopere Pepe’yi transfer ederek hem önemli bir eksiği gideren hem de dünya çapında ses getiren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi.
4
4|11
Vincent Aboubakar’ın Porto ve Lorient arasındaki anlaşmadan dolayı transferi zora girerken Siyah-Beyazlı kurmaylar da alternatif isimleri gündeme almaya başladı.
HABERİN DEVAMI
5
5|11
Swansea forması giyen Fernando Llorente’den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, transfer komitesi geçen sezon da adı Kartal’la anılan Lille’in golcüsü Eder için nabız yoklamaya başladı.
6
6|11
GIGNAC, BONY, COSTA
Santrfor konusunda acele etmeyen ve ağustosa kadar uygun oyuncuyu aramayı planlayan Beşiktaş, Eder’in dışında Meksika’da Tigres forması giyen Andre Gignac, M. City’den Wilfred Bony ile Chelsea’den ayrılması beklenen Diego Costa’nın durumunu da yakından takip ediyor.
7
7|11
COSTA, BEŞİKTAŞ'I BEĞENDİ
Pepe gibi bir dünya markasını kadrosuna katan Beşiktaş’ta, forvet için ismi geçen adaylardan biri olan Diego Costa, Instagram’da Beşiktaş’ın yaptığı bir paylaşımı beğendi.
8
8|11
29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında yatlarla Dolmabahçe’den geçişinin yer aldığı videoyu beğendi ve heyecan yarattı
HABERİN DEVAMI
9
9|11
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Pepe’de olduğu gibi İspanyol golcüye de Kartal’a gelmesi için sosyal medya üzerinden büyük bir baskı kurdu.
10
10|11
SOSA MESAJ YOLLADI
Kartal'a geri dönme ihtimali konuşulan Jose Sosa, dünkü baloyu sosyal medyadan takip etti.
11
11|11
Arjantinli maestro, Cenk Tosun’un Instagram’dan yaptığı canlı yayına katılırken alkış emojisiyle yorum yazması dikkat çekti.