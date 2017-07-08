Beşiktaş Transfer Haberleri - BJK Transfer Haberleri Son Dakika

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Beşiktaş'ta rota Fransa'ya döndü!

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:27:08

  • 1 Beşiktaş'ta rota Fransa'ya döndü!
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    Aboubakar’ın zora girmesiyle alternatiflere yönelen Siyah-Beyazlılar, geçen sezon da gündeme gelen Eder’i gündemine aldı.

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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar Portekizli golcü için Lille’in kapısını çaldı.

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    Stopere Pepe’yi transfer ederek hem önemli bir eksiği gideren hem de dünya çapında ses getiren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi.

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    Vincent Aboubakar’ın Porto ve Lorient arasındaki anlaşmadan dolayı transferi zora girerken Siyah-Beyazlı kurmaylar da alternatif isimleri gündeme almaya başladı. 

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  • 5 Beşiktaş'ta rota Fransa'ya döndü!
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    Swansea forması giyen Fernando Llorente’den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilirken, transfer komitesi geçen sezon da adı Kartal’la anılan Lille’in golcüsü Eder için nabız yoklamaya başladı.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Bizi yarı yolda bırakanı istemiyoruz
  • Misafir
    Misafir
    Sosa yi istemiyoruz
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